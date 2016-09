Policie dopadla muže podezřelého z útoků v New Yorku a okolí

Naturalizovaný Afghánec Ahmad Khan Rahami, hledaný po víkendových explozích v New Yorku a okolí, byl zadržen v New Jersey. Oznámila to dnes televize CNN s odvoláním na sdělení policistů. Muž byl po přestřelce s policií zajištěn ve městě Linden, které leží na dohled od newyorského Staten Islandu.