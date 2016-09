Francie zakázala nejenom igelitky, ale jako první země i plastové nádobí a kelímky

Zvláštní je, jak připomíná například agentura AP, že některé ekologické organizace zákaz vítají, jiné ovšem namítají, že porušuje pravidla EU o volném trhu a že to má i další nevýhody.

Podobné nádobí bude moci být používáno i v budoucnosti, pokud bude ale vyrobeno z biologicky rozložitelných látek a bude kompostováno. Jenže to podle ochránců životního prostředí vůbec nevyřeší velký problém s odpadem.

Bruselská lobbistická organizace Pack2Go Europe, která zastupuje výrobce obalů, dokonce ohlásila, že proti zákonu nadále bojovat a doufá, že se jím nebude inspirovat zbytek kontinentu.

„Naléháme na Evropskou komisi, aby udělala správnou věc a zahájila právní kroky proti Francii pro porušení práva Evropské unie,“ prohlásil generální tajemník Pack2Go Europe Eamonn Bates. „Pokud to neudělá, pak my ano,“ dodal v deníku The Independent.

Bates také řekl, že neexistuje vůbec žádný důkaz o tom, že by biologicky odbouratelné materiály byly více prospěšné životnímu prostředí.

Ve Francii, kde už platí zákaz jednorázových plastových tašek, se podobné opatření bude od příštího vztahovat i na mikrotenové sáčky. V zemi se odhadem každoročně vyhodí téměř 5 miliard plastových kelímků a jen jedno procento z nich se recykluje.