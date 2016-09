Šéf FBI o webkamerách: Všichni by si měli tu svou ihned přelepit!

Jsou vládní agentury schopné zapnout na dálku vaši webkameru a sledovat tak váš život? Již Edward Snowden, který v roce 2013 musel uprchnout do Ruska poté, co předal novinářům obrovské množství dat o práci americké agentury NSA, tvrdil, že ano. Tato obava se znovu vynořila, když se před několika měsíci ukázalo, že webkameru na svém Macbooku přelepuje i zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg. A k němu se nyní přidal další a zdánlivě nepochopitelný spojenec – ředitel FBI James Comey.

Ten před časem přitom tvrdil, že lidé by neměli svá zařízení dělat „nehacknutelnými“, protože to ohrožuje národní bezpečnost. Nyní ale přiznává, že i on má doma webkameru přelepenou. Obavu prý ale nemá z vlády, nýbrž z hackerů. Ti mohou člověka na základě informací získaných z pozorování skrze kameru velmi jednoduše vydírat.

„Není přece divné, že se ředitel FBI zajímá o svou osobní bezpečnost. Existují prostě některé rozumné věci, které byste měli dělat a tohle (přelepení webkamery pozn. red.) je jednou z nich,“ uvedl Comey v rozhovoru se státním návladním před publikem ve Washingtonu. Každý počítač ve vládních kancelářích má pak dle jeho slov kromě webkamery i víčko, které ji dokáže překrýt. To právě proto, aby zaměstnance nemohl při práci sledovat nikdo nepovolaný.

Ať už tedy máte respekt před schopnostmi hackerů nebo třeba i vládních agentur, přelepení vaší kamery nebude vůbec na škodu.