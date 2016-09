Nechal zmizet sochu Svobody nebo unikl z Alcatrazu. David Copperfield dnes slaví 60. narozeniny

Své první kouzlo s kartami se naučil v sedmi letech od svého dědečka. O pět let později uspořádal své první kouzelnické představení „Boy Divino“. Ve svých šestnácti už přednášel magii na univerzitě v New Yorku. Jeho živé show jsou na několik let beznadějně vyprodány a v televizi je zhlédly další tři miliardy lidí po celém světě. David Copperfield je zkrátka fenomén. Dnes tento americký kouzelník a iluzionista slaví 60. narozeniny.

David Copperfield, vlastním jménem David Seth Kotkin, se narodil 12. září 1956 v městečku Metuchen v americkém státě New Jersey židovským rodičům Hymanovi a Rebecce, kteří zde provozovali obchod s pánskou galanterií. Jako malý chlapec byl velice plachý, až samotářský. O to více se zajímal o různá kouzla a triky, údajně to považoval za způsob, jak získat přízeň svých vrstevnic.

Když mu bylo osmnáct, zapsal se ke studiu na jezuitské Fordham University v New Yorku. Krátce nato však ze školy „zběhl“ do Chicaga, kde hrál hlavní roli v muzikálu The Magic Man. Zde začal používat i svůj umělecký pseudonym David Copperfield, který převzal z názvu stejnojmenného románu anglického spisovatele Charlese Dickense. Krátce nato si odskočil do metropole Havajských ostrovů Honolulu, kde byl několik měsíců v angažmá v Pagoda Hotelu. Když mu bylo 21 let, objevil jej pro televizi producent zábavných show na Broadwayi Joseph Cates.

Jeden ze slavných kousků David Copperfielda.

Za svůj dosud největší úspěch Copperfiled považuje Project Magic z roku 1982, kde použil magii jako léčebnou metodu pro posílení dovednosti a motorických schopností tělesně postižených lidí. Dnes tento projekt funguje v tisících nemocnic ve 30 státech.

Mezi jeho další veleznámé „kousky“ patří zmizení sochy Svobody v přímém přenosu před očima obyvatel New Yorku a před zraky 50 miliónů televizních diváků, procházení Velkou čínskou zdí, únik ze slavného vězení Alcatraz, zmizení sedmdesátitunového jídelního vozu v Orient expresu či levitování nad Grand Canyonem. V jedné ze svých show dokonce zničil a obnovil baseballovou kartu v hodnotě přes milión dolarů přímo před očima jejího dosti nervózního majitele, slavného hokejisty Wayna Gretzkého. Na své iluzionistické show dosud prodal přes 33 miliónů vstupenek a vydělal tak více než čtyři miliardy dolarů. Americký časopis Forbes jej označil za 20. nejvíce vydělávající uměleckou celebritu roku 2015. Jako jedna z mnoha celebrit má také svou vlastní voskovou figurínu u Madame Tussaud v Londýně. V rozhovorech pro média Copperfiled uvádí, že kompletní příprava jednoho kouzla od nápadu po vystoupení před lidmi mu trvá průměrně dva a půl roku, iluzi létání však chystal až sedm let.

Zmizení sochy Svobody

Svých peněz si Copperfield dokáže řádně užít. Letos v létě si za 17,5 miliónu dolarů pořídil rezidenci Summerlin na Enclave Courtu v Las Vegas, která má mezi smetánkou přezdívku „miliardářská ulice“. Moderní stavba se nachází na pozemku o výměře 2880 metrů čtverečních, na němž se zároveň nalézají ještě dva domy pro hosty a obrovský bazén. Ve čtyřpodlažním domě si pak David Copperfield může vybrat hned z osmi ložnic.

V posledních letech však musel řešit ještě jiný, poněkud méně příjemný problém. Jistý kuchař Gavin Cox měl to „štěstí“ stát se jedním z dobrovolníků, jež Copperfield nechá zmizet. Během triku byl ale nucen utíkat tak rychle tmavou chodbou, že uklouzl a po pádu si doživotně poškodil mozek. Iluzionistu zažaloval a soudní spor se vleče dodnes už tři roky. Než však soud rozhodne o tom, jestli Copperfield bude muset někdejšímu kuchaři vyplatit odškodné, zatápí mu Gavin alespoň dostupnými prostředky. Například tak, že vyzradil jeho trik, při němž přišel k úrazu. Vedle toho chce po slavném iluzionistovi blíže neurčenou sumu v řádu desítek miliónů korun jako odškodné.