Má Hillary dvojníky? Zdraví americké prezidentské kandidátky rozvířilo konspirační teorie

Zdraví americké demokratické kandidátky Hillary Clintonové je předmětem žhavých spekulací již celé měsíce. Ale po jejím kolapsu při vzpomínkových akcích na atentáty z 11. září 2001 v New Yorku se různé konspirační teorie staly skutečným hitem internetu. Jedna z nich tvrdí, že Hillary má dvojníky. Vznikly o tom i různé účty na Facebooku či Twitteru.

Podle „konspiračních teoretiků“ jsou důkazy o dvojnicích jasné, stačí se prý podívat na fotografie z 11. září, na kterých jsou vidět některé podrobnosti z kolapsu Hillary Clintonové.

Jedna z teorií tvrdí, že Clintonová se z toho dne vyznačuje mnoha odlišnostmi v detailech. Na obrázcích po zhroucení prý nemá tolik vrásek a má také větší lícní kosti a menší břicho.

Podle původní oficiální tiskové zprávy se Clintonové při akci k 11. září udělalo pouze nevolno. Později přiznala, že má zápal plic.

Z místa nebyla odvezena do nemocnice, ale do bytu své dcery Chelsea. To ovšem ještě více podnítilo různé spekulace. Pak Clintonová sama přiznala, že nemoc hodně podcenila.

Parkinsonova choroba

Na videu natočeném po jejím kolapsu, které koluje po sociálních sítích, ale i ve velkých médiích, se objevuje žena, pravděpodobně doktorka, která podle všeho radí Clintonové, aby zaťala prsty v pěst, což v mnoha pozorovatelích zaselo strach, že trpí Parkinsonovou nemocí.

Ale na pozdějším videu vypadá zdravě a říká, že se cítí dobře. I to vyvolalo podezření.

Hillary Cliontonová má přitom skutečně již přes dvacet let známou dvojnici, která se jejich vzájemnou podobou živí. Několikrát se s ní i osobně setkala. Jmenuje se Teresa Barnwellová. Ta na svém Twitteru a pak pro deník USA Today ale potvrdila, že 11. září byla celý den v Los Angeles a připojila k tomu i fotografie. Vyzývala lidi, že nemají věřit v tomto případě nějakým konspiračním teoriím o „dvojnici“, která nahrazuje Hillary kvůli jejímu zdravotnímu stavu.

Američan nerad přizná nemoc

Otázkou je, proč Clintonová vlastně svoji nemoc tajila a přiznala ji tak pozdě. V Americe je to ale spíše věc obvyklá, lidé se k nemocem přiznávají daleko méně než v Evropě. Navíc prezidentská kandidátka „jede“ rozhodující část kampaně, takže ani nemoc ji nemohla zastavit. I když teď se tak stalo.

Pak také přiznala, že pokyny svých lékařů „ignorovala“.

Jenže minulý měsíc naopak tvrdila, že zvěsti o jejím špatném zdravotním stavu jsou pouze „nezvyklou strategií“ proti ní.

V případě nemoci Hillary Clintonové se ovšem tentokrát držel zpátky i jinak vždy ostře reagující Donald Trump. Popřál ji, ať se uzdraví a brzy se vrátí do kampaně. Ostatně není žádnou konspirační teorií, že kdysi měli Trump a Clintonová poměrně blízké vztahy.