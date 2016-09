Evropa se směje Evropě! Reflex je součástí unikátní celoevropské galerie karikaturistů

Politiken doprovodil společný projekt apelativním textem, aby představitelé EU v době krize hledali to, co nás spojuje, protože jedině společným postupem můžeme čelit výzvám, které stojí před společnou Evropou – uprchlické krizi, dluhové pasti, extremismu, nezaměstnanosti a terorismu. Naši kolegové z Politikenu zjevně věří, že jsou toho lídři EU ještě schopni, já spíš ne. Ale třeba se v příštích dnech stane u Dunaje zázrak. Při čekání na něj se můžeme při prohlížení karikatur z celé Evropy aspoň dobře bavit. Společně.

Českou republiku a Reflex na výstavě zastupuje kreslíř Zeleného Raoula Štěpán Mareš. Ke své kresbě, kterou vidíte v úvodu článku, říká následující:

„Sám myšlence společné Evropy věřím a podporuji ji. I ve vztahu dvou lidí to občas skřípe a pak je logické, že to zaskřípe i ve vztahu 28 zemí. Spory vidím jako požáry. Ať už malé, větší, nebo ty, co už uhasit nejdou. Uprchlíci, ekonomické problémy, terorismus… A oheň se samozřejmě šíří – stejně jako pochybnosti o evropské myšlence po chystaném odchodu Británie... Díky své velikosti a ekonomické síle bude vždy jedním z hlavních lídrů Evropy Německo. A jako jeden z lídrů se přirozeně snaží situaci uklidnit – a požáry hasit. Bohužel někdy možná hasí i ty, které samo založilo. Snad to nebude znít jako velké klišé, ale věřím, že se státům unie podaří krize zažehnat a požáry uhasit dříve, než se z Evropy stane jedno velké spáleniště. Je totiž hezká a byla by jí škoda.“

Další „unijní“ karikatury najdete v hlavním tématu nového tištěného Reflexu, který vychází ve čtvrtek 15. září.