Four Loko: Kontroverzní alkoholický nápoj, po kterém prý můžete "ztratit" i panenství

Čínský internet zasáhla nová móda. Zejména mladí lidé si nahrávají videa, při kterých pijí alkoholický nápoj Four Loko a sledují své reakce. Ty nejsou vždy veselé. Nápoj je pro Číňany tak silný, že někdy se ocitnou ve stavu silné opilosti a občas se mu proto přeneseně říká, že u něj dokonce „ztratíte panenství“. Není to ale první kontroverze kolem Four Loka.

Nápoj vznikl v USA v roce 2005 a dnes se prodává v asi 50 zemích světa. Může mít různé ovocné příchutě a také různou stupňovitost alkoholu – od 6 až do 14 procent. Prodává se ve větších plechovkách s obsahem skoro 0,7 litru. To jsou podle některých jeho kritiků hned dva problémy v jednom. Na první pohled pijete jakousi limonádu, ale je v tom alkohol. A plechovky jsou větší než obvykle, vypijete toho tedy víc.

Až do roku 2010, kdy to některé americké státy zakázaly, se do Four Loka navíc přidávával i kofein a proto ho zejména studenti brali jako módní „energy drink“. Problémem byla opět kombinace s alkoholem.

Ovšem v Číně v posledních měsících vypukla kolem tohoto nápoje doslova mánie. Některá videa po požití Four Loka viděly i statisíce lidí. Informace o tom už v reportáži přinesla také britská BBC.

Na čínských sociálních sítích byl například popsán případ tří dvacetiletých žen, které propašovaly Four Loko do karaoke baru, po jeho požití prý omdlely a byly okradeny.

V Číně se i dnes traduje, že v nápoji je také kofein, což výrobce popírá. Ale úplně to nejde vyloučit, protože v říši středu se vyrábí mnoho věcí také ilegálně. Někdy je těžké rozlišit, co je pravé a co ne.

Zatímco někteří mladí Číňané považují pití alkoholu za „zábavu“, tak státní čínská tisková agentura Sin-chua před ním pravidelně varuje. Kromě jiného nedávno napsala: „Jedna plechovka Four Loka je stejná jako kdybyste vypili téměř 5 panáků vodky či skoro pět piv. Ovocná příchuť zakrývá chuť alkoholu.“ Otázka je, jaká piva měla agentura na mysli.

Přitom Four Loko není levnou záležitostí. Jedna plechovka stojí v přepočtu kolem 10 dolarů. V Americe je to zhruba polovina.

Problém s alkoholem v Číně je ale stále větší, protože lidi jsou bohatší a to některé vede k tomu, že jakoukoli oslavu či setkání si neumí bez alkoholu představit. Patří to dokonce k bontonu bohatých i lidí ze střední třídy.

Alkohol je v nejlidnatější zemi světa spojen i s obchodem. Po jednáních obvykle následuje dobrý oběd či večeře (Číňané zbožňují jídlo ve větších skupinách) a u něj se hostům takřka vždy nabízí alkohol. Přípitek střídá přípitek a odmítnout je vrcholně neslušné.