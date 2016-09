Merkelová přijde v neděli v Berlíně o další voliče. AfD má získat kolem 15 procent

Německá kancléřka Angela Mertlová jen nerada odstupuje od něčeho, k čemu se rozhodla. Platí to i pro její „vítací“ politiku k uprchlíkům. Pro stranu CDU, kterou vede, to má ale vážné následky. Průzkumy před dalšími zemskými volbami v hlavním městě Berlíně ukazují, že výsledek CDU bude oproti roku 2011 asi o 5 procent horší. Jako všude je naopak na vzestupu k migrantům kritická Alternativa pro Německo. Ta by mohla získat kolem 15 procent.