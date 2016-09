Čeho jste ochotni se vzdát za milion eur? Sexu a řidičáku, odpověděli nejčastěji Němci

Čeho byste se byli ochotni vzdát, pokud byste dostali milion eur? I to byla otázka, na kterou najdete odpověď v nové knize, která rozebírá vztah Němců a peněz. A výsledek je hodně překvapivý: Z nabízených možností si 39 procent dotázaných vybralo, že za milion euro se po dobu jednoho roku vzdá sexu a 27 procent by se vzdalo řidičského průkazu.

Do vězení na tři roky by šlo za tyto peníze jen 7 procent lidí. Dvě procenta by se vzdala jednoho ze svých smyslů a jedno procento by vyměnilo peníze za to, že by byli trvale upoutáni na invalidní vozík.

Výsledky pomocí on-line průzkumu zjišťovala u 200 tisíc lidí v Německu agentura YouGov a Christoph Drösser je shrnul v knize Wir Deutschen und das Geld (My Němci a naše peníze), která se začala prodávat minulý týden.

Průzkum a následně útlá kniha (má 112 stran) zkoumají vztah Němců k penězům ze všech možných pohledů.

Jak je všeobecně známo, naši sousedé jsou lidé poměrně šetrní a na peníze spíše opatrní. Například čtvrtina z nich by nikdy nedala peníze (ani kdyby jich měla hodně na utrácení) na nákup akcií, protože „finanční svět jim připadá podezřelý“. Mnoho Němců má raději peníze na svých účtech, přestože jim to v posledních letech kvůli malým úrokům žádný velký zisk nepřináší.

„Většině lidí se také nelíbí, když jim někdo radí, co mají se svými penězi udělat. Vidí v tom zlý úmysl, někdy dokonce podvodné jednání,“ říká autor knihy a šéf výzkumného týmu Christoph Drösser.

Peníze nejsou důležité

Podle něj je ale těžko pochopitelné, že mnoho Němců má přes určitou vyslovenou nedůvěru k finančním institucím své peníze v zahraničních bankách. Několik procent lidí si pak dokonce naivně myslí, že vhodným místem pro uložení většího množství peněz je nějaké místo v jejich kuchyni.

Přestože peníze jsou pro Němce (pro koho by nebyly) velmi důležité, neřadí je na první místa, která zajistí v životě štěstí. V tomto případě považují za nejdůležitější zdraví (85 procent), rodinu (77 procent) a přátele (59 procent). Peníze se ocitly až na šestém místě.