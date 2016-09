Kauza Dobříš: Soused chce postavit dům 33 cm od mého pozemku. Podle úřadu je to v pořádku

Pavol Závodský (52) je původem ze Slovenska, ale v Dobříši žije s rodinou už řadu let. Spokojeně – až donedávna. Starý dům na pozemku sousedícím s tím jejich totiž koupil pražský architekt a naplánoval na jeho místě stavbu, s níž nikdo ze sousedů nesouhlasí.

„Bydlíme ve staré zástavbě. Domy tu jsou na sebe dost namačkané už nyní, ale pan architekt to chce dotáhnout do úplně absurdního stavu. Jeho plánovaný dům má stát jen 33 centimetrů od hranice našeho pozemku a 3,5 metru od našeho domu,“ popisuje Pavol Závodský.

Tak nízké vzdálenosti odporují právním předpisům, a tak architekt požádal stavební úřad v Dobříši o patřičnou výjimku. Rodina Závodských byla proti, stejně jako obě dvě další rodiny v těsném sousedství plánované stavby. Stavební úřad v roce 2014 žádost o výjimku zamítl. Příběh tím ale zdaleka neskončil.

„Po komunálních volbách se na radnici změnili lidé a žádost o výjimku byla podána znovu. K překvapení nás všech ji tentokrát stavební úřad povolil,“ vzpomíná Závodský. Začalo úmorné kolečko odvolání. Podávali je majitelé všech pozemků, sousedících s plánovaným domem. Upozorňovali na řadu nestandardních aspektů a především na to, že schválená výjimka je pouze ve prospěch žadatelů a práva vlastníků sousedních nemovitostí nebere v úvahu.

„Právník našel v odůvodnění rozhodnutí Stavebního úřadu chyby, nedostatky a dokonce i přímé rozpory s judikáty Nejvyššího správního soudu. Na vše jsme upozorňovali jak Stavební úřad, tak i Krajský úřad. Ten vrátil věc k novému projednání na Dobříš, ale zde byla výjimka opět schválena a Krajský úřad ji později potvrdil, už bez možnosti odvolání,“ říká Závodský.

Anabázi posledních dvou let Závodský smutně označuje za dokonalou ukázku úřednické arogance. „Při osobních jednáních mi patřičná úřednice do očí tvrdila, že žádost o takovou výjimku nemá šanci projít. A když ji pak povolili, proti zájmu všech stran kromě pana architekta, a já se pídil po vysvětlení, řekli mi na dobříšském stavebním úřadě doslova toto: My můžeme udělit výjimku, i když s tím nesouhlasíte,“ vzpomíná.

Do souboje s úředníky Pavol Závodský investoval velkou porci času, energie i prostředků. A první porážkou se prý on ani další sousedé nenechají odradit. „Nemůžu spekulovat, co v pozadí změny názoru Stavebního úřadu je. Rozhodně se ale nevzdáváme. Musí se ještě rozhodovat o stavebním povolení, obrátili jsme se také na další instance včetně ministerstva. Pořád ještě chci věřit, že i obyčejný člověk bez konexí se může domoci spravedlnosti,“ doufá.

Kauzy spojené s dobříšskou radnicí a Stavebním úřadem budeme i nadále sledovat.