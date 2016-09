Nová teorie: Terorista, který měl narazit letadlem do mrakodrapu v New Yorku a byl i v Praze, žije

Terorista Muhammad Atta, který 11. září 2001 navedl jedno z unesených letadel do věže Světového obchodního centra, podle své matky prý žije.

S novou spikleneckou teorií přišla o víkendu matka egyptského teroristy Muhammada Atty, který 11. září 2001 pilotoval unesené americké dopravní letadlo, s nímž pak narazil do severní věže Světového obchodního centra v New Yorku. Žena po 15 letech mlčení řekla, že Atta je naživu a drží ho ve vězení Guantánamo. Tento terorista v roce 2000 pobýval i v Praze.

Boutajna Muhammad Mustafa Šerakiová, matka jedno z nejznámějších muslimských atentátníků všech dob, v neděli španělským novinám El Mundo řekla, že její syn „nikdy nic špatného neudělal“ a že je přesvědčena, že je naživu ve vězení na základně Guantánamo. Prý je obětí propracovaného amerického spiknutí.

Muhammad Atta na Kubě

„Je naživu. Myslím, že je na Guantánamu. Synu, chci tě vidět, dokud jsem ještě tady. Je mi 74 let a žijeme v naději, že si přežil. Znám tě, nikdy si neudělal nic špatného a nikdy si nemohl udělat to, co říkají, že si udělal,“ řekla matka atentátníka novinám telefonicky z egyptské Káhiry, kde žije se svými dvěma dcerami.

Zatímco američtí vyšetřovatelé říkají, že právě Atta byl jedním z vůdců teroristů, kteří spáchali před 15 lety spektakulární atentáty ve Spojených státech, tak Attova rodina vždy tvrdila, že s útoky nemá nic společného. Odmítla i identifikovat synovo tělo. Jeho otec, původem právník, říkal, že syn mu telefonoval den po útoku v New Yorku z neznámého místa. Až někdy kolem roku 2005 se údajně se ztrátou syna smířil. Jenže jeho manželka teď tvrdí naprostý opak.

Muhammad Atta byl v květnu roku 2000 také v Praze, kdy přistál na ruzyňském letišti. Protože tehdy neměl vízum, nemohl opustit tranzit. Vrátil se proto do Německa, kde už několik let žil, vyřídil si vízum a o pár týdnů později přijel do Prahy autobusem.

Muhammad Atta v Praze

„Strávil tu v červnu roku 2000 jednu noc, hned druhý den nasedl do letadla a odletěl do Spojených států. Bohužel se nám nepodařilo zjistit, kde se přesně po tu jednu noc pohyboval,“ uvedl pracovník jedné z českých zpravodajských služeb, která Attův pobyt v Praze prověřovala.

Tehdejší premiér Miloš Zeman pak 9. listopadu 2001 v rozhovoru pro stanici CNN řekl: „Atta v Praze kontaktoval iráckého agenta, ne aby připravil teroristický útok na Světové centrum, ale aby připravil teroristický útok na budovu Svobodné Evropy.“

Jenže kontakt Atty s bývalým iráckým konzulem v České republice a špionem Ahmedem Ibrahímem Al Aním se nikdy nepodařilo potvrdit. Ovšem informace o údajném častém pobytu Muhammada Atty v naší metropoli a jeho kontaktech s iráckým diplomatem si pak několik týdnů předávala média po celém světě. Tyto zprávy navíc pomáhaly některým americkým politikům, kteří prosazovali úder proti Iráku jako druhou fázi války proti terorismu.