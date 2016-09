Šéf nizozemské levicové strany: Židovi ruku nepodám, Erdoğanovi ano

Izraelský deník Ha’arec se zmiňuje, že Kuzuův akt nepodání ruky označila některá nizozemská média za projev antisemitismu. Sám Kuzu zveřejnil na svém facebookovém profilu k celé věci následující komentář: „Rozhovor Výboru pro zahraniční záležitosti s Netanjahuem. Zatímco se v létě 2014 ulice Gazy červenaly krví vylévající se z dětských žil, je zde rozvinován červený koberec. To si nezaslouží žádné podání ruky, ale odkaz na #FreePalestine.“

Židovi ne!



Přední komentátor nizozemského webu De Dagelijkse Standaard Michael van der Galien označil chování levicového politika za nepřijatelné, jelikož Kuzuovi nevadilo potřást si rukou s tureckým islamistickým prezidentem Erdoğanem, který je odpovědný za násilné pronásledování svých odpůrců, ale vadilo mu podat si ruku se Židem (izraelským premiérem Netanjahuem). „Kuzu ukázal svou pravou tvář. Není ničím víc než jen islamistickým podněcovatelem strachu,“ cituje van der Galiena izraelský deník Ha’arec.

Izraelský web JerusalemOnline k incidentu poznamenal, že dle informací jednoho ze členů Netanjahuova doprovodu si jeden nizozemský poslanec tureckého původu odmítl podat ruce s izraelským premiérem a místo toho se jej zeptal na situaci Palestinců v Gaze. Netanjahu prý odpověděl, že cement, jenž je dodáván do Gazy za účelem rekonstrukce pobřežního pásu, je místo toho používán na stavbu podzemních tunelů Hamásu.

Kuzu patří mezi největší odpůrce Státu Izrael v nizozemském parlamentu. Na internetu například koluje video z jeho parlamentní debaty se známým kritikem islámu Wildersem, kde Kuzu kritizuje, že Izrael nepřijímá žádné uprchlíky ze Sýrie. Kuzu v debatě vyzval, aby Izrael přesídlil na své území velké množství syrských uprchlíků.

Nechte na pokoji muslimské duchovní

Kuzu spolu se svou stranou DENK tvrdí, že v nizozemské společnosti a státní správě existuje skrytý rasismus, a proto navrhuje vytvořit registr osob s „rasistickým“ (tj. protimigrantským) smýšlením. Kdo by byl evidován na tomto seznamu, měl by zakázáno pracovat ve státních službách.

Strana také prosazuje, aby byli muslimští duchovní podporováni nejen nizozemskou vládou, ale aby měli neomezený přístup i do armády, věznic či nemocnic. Podle Kuzua by neměl nizozemský stát zasahovat do toho, jak muslimští duchovní interpretují islám.

Před vstupem do vrcholové politiky byl Kuzu zastupitelem ve městě Rotterdam. Narodil se v Istanbulu, vyrůstal v nizozemském městě Maassluis a vystudoval Erasmus University Rotterdam. Kuzu byl členem nizozemské levicové Strany práce, ale pro neplnění stranické linie v otázce integrace imigrantů ho z ní vyloučili. Dnes je jedním z lídrů strany DENK.

Tato strana se profiluje jako podporovatel přijímání neomezeného množství uprchlíků do Evropy, ale také jako strana hájící nejen zájmy uprchlíků, nýbrž především muslimů. Patří k nejprotiizraelštějším skupinám v nizozemské politice, a naopak veřejně podporuje tureckého islamistického prezidenta Erdoğana.