Na Madagaskaru se našly ohořelé trosky letadla, mohou pocházet ze zmizelého letu MH370

U afrického pobřeží se již dříve našly trosky, které odborníci potvrdili jako pozůstatky letadla společnosti Malaysia Airlines, které v březnu 2014 zmizelo cestou z malajsijské metropole Kuala Lumpuru do Pekingu s 239 lidmi na palubě. Žádné kusy letadla, které by nesly stopy požáru, ale zatím objeveny nebyly.

Malajsijský letoun se z dosud nejasných příčin odchýlil daleko od plánované dráhy letu. Předpokládá se, že stroj spadl do Indického oceánu zhruba 1800 kilometrů jihozápadně od Austrálie. Pátrací týmy od konce roku 2014 prohledávají část Indického oceánu o rozloze 120.000 kilometrů čtverečních, žádné stopy ale zatím nenašly.

Nové trosky, které by mohly patřit pohřešovanému letounu, našel amatérský americký hledač Blaine Gibson. Dva ohořelé kusy nalezl poblíž malé vesnice Sainte Luce na jihovýchodě Madagaskaru. Zatím není jasné, zda ohoření způsobil oheň před pádem letadla, anebo zda plameny poškodily trosky až později. Všech pět nově nalezených kusů je ze stejného materiálu, jako byly již dříve potvrzené části Boeingu 777 z osudného letu MH370.

Dopisovatel BBC Richard Westcott uvedl, že je zatím příliš brzy, aby se dalo říci, zda nejnovější nálezy pocházejí z letu MH370. A i kdyby tomu tak bylo, mohly být ohněm poškozeny dlouho poté, co se letoun zřítil na zemi - úlomky mohl někdo třeba přiložit do ohně rozdělaného na pláži. Pokud by ale experti dospěli k názoru, že trosky pocházejí z malajsijského letadla a že na palubě došlo k požáru, bylo by to být podle Westcotta zatím nejpřesvědčivější vodítko k objasnění osudu letounu. Snižovalo by to například pravděpodobnost teorie o sebevražedném manévru pilota, upozornil Westcott.

Pátrání po troskách na mořském dně má skončit v prosinci. Jestliže nebude pod hladinou nic nalezeno, budou trosky letadla vyplavované na vzdálených plážích pro experty jediným klíčem k tomu, co se s letadlem stalo, řekl Westcott. Zatím po nich ale pátrá jen jediný americký nadšenec, který hledání sám financuje.

Jak uvedl Gibson, který se živí jako právník v Seattlu, nové nálezy již byly předány vyšetřovatelům v Austrálii. V zemích, které leží poblíž Madagaskaru, se již našla řada trosek, z nichž některé byly potvrzeny jako části malajsijského letadla. Nálezy pocházejí mimo jiné z ostrova Réunion či z Mosambiku.