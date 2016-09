Kadibudky, píšťalky a falešní Arabové. Tak vypadalo Konvičkovo rozpuštěné divadlo u ambasády

Po srpnové exhibici s falešným vpádem Islámského státu na Staroměstské náměstí se na sebe rozhodl Martin Konvička se svou iniciativou opět upozornit na další významné výročí – 15 let od teroristických útoků na New York a Washington. Před velvyslanectvím Saúdské Arábie si chtěl při nedělní akci se svými několika málo zbývajícími příznivci zahrát divadlo na muslimskou pouť do Mekky - Hadždž. Magistrát ale nechal shromáždění po půl hodině rozpustit.