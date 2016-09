Američané si připomněli patnácté výročí teroristických útoků z roku 2001

Dolní část newyorského Manhattanu se dnes stala místem pietní vzpomínky na téměř 3000 obětí teroristických útoků na New York a Washington ze září 2001. Patnácté výročí nejkrvavějšího teroristického útoku na americké půdě si připomněli i ve Washingtonu, kde útočníci uneseným letadlem narazili do budovy Pentagonu, a v pensylvánském Shanksvillu, kam dopadl další letoun, jehož cestující se teroristům postavili.

Po minutě ticha za mrtvé začalo stejně jako v minulých letech čtení jmen všech obětí. Mezi přihlížejícími byli i prezidentští kandidáti Hillary Clintonová a Donald Trump, kteří v den tragického výročí přerušili kampaň. V souladu s tradicí platnou od roku 2011 se ale žádný politický projev nečeká.

Ground Zero, jak Newyorčané místo teroristického útoku nazvali, se za patnáct let výrazně změnilo. Na místě dvou zničených věží Světového obchodního střediska (WTC) vyrostly nové výškové budovy, nejvyšší na západní polokouli. V okolí jsou nové hotely a obchodní střediska, památce mrtvých je věnováno Muzeum 11. září. Na místě zničených mrakodrapů jsou dvě vodní nádrže, které lemují panely se jmény všech obětí.

Organizátoři se drží záměru, aby i při výročních akcích byla pieta výhradně nepolitická. Největší pozornost je věnována pozůstalým, smuteční akce jsou také připomínkou statečnosti newyorských policistů a hasičů. Na Bílém domě a vládních budovách dnes vlaje americká vlajka spuštěná na půl žerdi.

Prezident Barack Obama v projevu na shromáždění v Pentagonu prohlásil, že americký národ na oběti z 11. září nikdy nezapomene. "Láska a věrnost ať tě neopouští, připoutej si je k hrdlu, vyryj do srdce," citoval šéf Bílého domu Knihu přísloví z biblického Starého zákona.

Prezident poukázal na různorodost Ameriky a vyzval spoluobčany, aby se nenechali od nepřátel rozdělit. Dnešní den je podle něj těžký, ale "odkrývá lásku a věrnost v našich srdcích a v srdcích celého národa".

Ještě před cestou do Pentagonu Obama uctil oběti teroristického útoku minutou ticha v Bílém době přesně v 8:46 místního času (14:46 SELČ), tedy v okamžiku, kdy první letadlo unesené teroristy narazilo do severní věže WTC v New Yorku.

Památku obětí dnes uctily stovky lidí i v pensylvánském Shanksvillu, kde se zřídil letoun unesený teroristy, když se cestující pokusili únosce přemoci. Zahynulo 40 pasažérů a členů posádky. Letoun letěl na lince z Newarku v New Jersey do kalifornského San Fanciska. Na místě katastrofy byl vybudován Národní památník letu 93.

Při útocích na východní pobřeží USA, které provedla teroristická organizace Al-Káida, zahynulo 2977 lidí a 19 únosců. V letadlech, které se staly smrtící zbraní, zemřelo 265 osob včetně únosců.