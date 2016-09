Z metropolí EU jsou lidé nejspokojenější ve Vilniusu. Hodnocena byla i Praha a Ostrava

V nové studii, kterou zveřejnil Eurostat, byla z našich měst hodnocena Praha a Ostrava. Polovina obyvatel českého hlavního města považuje za velký problém dopravu, kterou se nepodařilo zásadně posunout k lepšímu žádnému vedení metropole. Více než třetině Pražanů pak vadí nadměrný hluk.

V Ostravě je za největší problém označována nezaměstnanost a znečištění ovzduší. To si v obou případech myslí přes 70 procent lidí. A opět – v tom druhém případě se to nepodařilo vyřešit dlouhé desítky let. Stát v tom bohužel nijak nepokročil.

Naopak Češi si celkem pochvalují školy a zdravotnictví, v tom tak velké problémy nevidí. Rezervy spatřují ale ve výkonu úřadů, práce našich byrokratů se zlepšuje jen pomalu.

Ve velké studii Eurostatu se hodnotil komplexní život ve městech – vzdělávání, zdravotní péče, životní prostředí, možnosti zaměstnání, kulturní vyžití, bezpečnost, výkon státní správy a další věci.

Nejspokojenější se svým životem jsou v evropských metropolích obyvatelé Vilniusu, pak Stockholmu a Kodaně, následují Vídeň a Lucemburk.

Nejméně spokojení jsou pak v Aténách, Římě, Paříži, Bukurešti a Sofii. Nejrychleji vzrostla nespokojenost v posledních letech z ekonomických důvodů v řeckých Aténách a z důvodu bezpečnosti ve francouzské Paříži.

Podobnou studii vypracoval Eurostat předtím v roce 2012.