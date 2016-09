Nejšťavnatější výroky svérázného prezidenta Filipín, který Obamu nazval „zkurvysynem“

Rodrigo Roa Duterte (71) nastoupil do úřadu filipínského prezidenta 30. června letošního roku. Stihl ale způsobit tolik rozruchu, že by to jiným politikům vydalo na deset let. Duterte, jehož mesiášské a diktátorské sklony jsou dávno známé, ale pouze pokračuje v tom, co dělá celý život. Je v podstatě nesnesitelný, ale i jeho kritici musí uznat, že to někdy nese ovoce.