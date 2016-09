Vysoký komisař OSN kritizoval populisty. K Trumpovi, Wildersovi a Le Penové zařadil i Zemana

"Co má Wilders společného s Trumpem, (maďarským premiérem Viktorem) Orbánem, Zemanem, (rakouským kandidátem na prezidenta Robertem) Hoferem, Le Penovou, (představitelem britských nacionalistů Nigelem) Faragem, to má také společného s DAIŠ," citoval dnes portál Time z Husajnova pondělního projevu na konferenci v Haagu, ve kterém komisař pro IS použil arabskou zkratku DAIŠ.

"Populisté využívají polopravdy a přílišné zjednodušování, což jsou dva skalpely největších propagandistů," řekl Husajn s tím, že perfektním prostorem jsou pro ně internet a sociální média.

Ačkoli Husajn zmínil řadu evropských politiků se spornými názory či amerického republikána Trumpa známého nevybíravými výroky, hlavním terčem jeho kritiky byl Wilders.

Wilders, který před soudem čelí obviněním z podněcování k nenávisti kvůli výrokům na adresu marockých přistěhovalců, zveřejnil nedávno volební manifest, v němž v případě získání moci slíbil zavření všech mešit v zemi či zákaz přistěhovalectví z muslimských zemí. Podle Husajna je Wildersův program absurdní. Řekl také, že historie nizozemského populistu a jemu podobné naučila, jak účinně jako zbraně používat xenofobii a zaslepenost předsudky.

Wildersova parlamentní krajně pravicová Strana pro svobodu (PVV) v současné době vede průzkumy veřejného mínění. Parlamentní volby se v Nizozemsku budou konat v roce 2017.