Německý tisk: Porážka v zemských volbách připomíná masakr Merkelové motorovou pilou

"Pokud máte rádi vzrušení, dá se to, co dosud AfD napáchala v německé stranické demokracii, popsat jako masakr motorovou pilou: Z CDU, SPD a Levice vyřízla celé kusy," konstatuje deník Süddeutsche Zeitung. Naráží tak na to, že Alternativa pro Německo v Meklenbursku-Předním Pomořansku sebrala tradičním stranám desítky tisíc voličů.

"Ale není to horor. Je to výzva stranám, které přišly o část voličů, aby byly lepší, jasnější a rozlišitelnější. Německá demokracie už v pořádku přežila řadu údajných hororů," píše také bavorský list, podle něhož AfD ráda šíří strach, čímž ale není dobré se nakazit.

"Ti přesvědčení, ustrašení a frustrovaní to znovu udělali, tentokrát v Meklenbursku-Předním Pomořansku. V Alternativě pro Německo zvolili neliberální, ženám a cizincům nepřátelskou stranu, a dopomohli jí tak podeváté do jednoho ze zemských sněmů," píše list Frankfurter Rundschau, který připomíná, že AfD bude s 20,8 procenta hlasů druhou nejsilnější frakcí v zemském sněmu tohoto severoněmeckého státu.

Úspěchu AfD, která se stala faktickým vítězem hlasování, si všímá také deník Berliner Zeitung, podle něhož loni strana šikovně změnila své zaměření, odvrátila se od tématu eura a věnuje se kritice migrace, díky čemuž se jí daří mobilizovat voliče. "Kdo dnes volí AfD, nevolí žádnou reálně existující stranu. Volí protest a náladu," míní list z hlavního města. S AfD nechce žádná z dalších stran vládnout.

Německé deníky se v komentářích věnují také velkému neúspěchu křesťanských demokratů v politické domovině kancléřky Merkelové. Strana v zemských volbách dosáhla svého dosud nejhoršího výsledku v Meklenbursku-Předním Pomořansku, přesto bude asi nadále se sociálními demokraty vládnout.

"Po volebním výsledku v jejím domácím Meklenbursku-Předním Pomořansku to bude pro kancléřku Angelu Merkelovou ještě méně příjemné. Katastrofální výsledek CDU a velká podpora pro AfD na ní zvýší zejména v její vlastní straně výrazně tlak," píše list Westdeutsche Allgemeine Zeitung, který volební neúspěch přičítá migrační politice. Ta se v bývalé východoněmecké zemi projevila, i když v ní uprchlíci prakticky nežijí.

"Uprchlická politika Merkelové znejistila tolik lidí, že působí jako hnojivo na růst AfD," míní zase deník Stuttgarter Zeitung, podle něhož je Alternativa pro Německo především protimerkelovskou stranou.