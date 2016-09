Turecká armáda dobyla poslední pozice Islámského státu na severu Sýrie

Tureckým silám a povstaleckým jednotkám podporovaným Ankarou se dnes podařilo na severu Sýrie dobýt poslední pozice organizace Islámský stát (IS) u turecké hranice. Informovala o tom turecká agentura Anadolu a zprávu potvrdila i organizace SOHR, která situaci v Sýrii monitoruje z Británie. Úspěchy zaznamenaly dnes v bojích také síly věrné damašskému režimu prezidenta Bašára Asada, kterým se podařilo znovu obklíčit protivládní povstalce v Halabu.

Nejsevernější pás území na syrsko-tureckém pomezí tak nyní ovládají buď kurdské milice nebo Turecko a jednotky jím podporované. Zatímco Kurdové mají pod kontrolou území od severovýchodní provincie Hasaká zhruba po řeku Eufrat a také okolí města Afrín, Turecko nebo jím podporovaní bojovníci ze Svobodné syrské armády (FSA) nyní ovládají oblast mezi městy Azáz a Džarábulus.

Vytlačit islamisty od hranice a zabránit Kurdům, aby ovládli souvislé pásmo od severovýchodního cípu Sýrie po oblast Afrínu, bylo hlavním motivem Turecka pro nedávný přímý vstup do bojů v Sýrii. Turečtí představitelé tento týden několikrát prohlásili, že po dosažení tohoto cíle se turecké tanky ze Sýrie stáhnou.

Ztrátou několika posledních vesnic v okolí města Ar-Raj u turecké hranice nepřišel IS jen o další území, ale také o přímé spojení s vnějším světem a tedy o přísun zahraničních bojovníků, kteří by se chtěli přidat do bojů po boku islamistů, upozornila agentura AP.

Silám věrným syrskému prezidentovi Bašárovi Asadovi se dnes mezitím podařilo obnovit kontrolu nad územím na jihozápadě města Halabu, a dostat tak povstalci ovládané oblasti po několika týdnech znovu do obležení. Vojáci věrní damašskému režimu během těžkých bojů ovládli území ve čtvrti Ramúsa.

Halab je rozdělen na povstaleckou východní a vládní západní část. Býval průmyslovým srdcem Sýrie a podle pozorovatelů by jeho dobytí znamenalo velké povzbuzení pro prezidenta Asada.