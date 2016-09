Věrná fenka čeká před nemocnicí na svou majitelku už 8 dní

Fenka jménem Maya potvrzuje ve Španělsku tvrzení o tom, že plemeno Akita Inu je jedním z nejvěrnějších na světě. Už přes týden totiž leží před vchodem do nemocnice v Alicante, kde se zotavuje její 22letá majitelka. Ta se vracela s rodinou z dovolené, když se jí zničehonic udělalo nevolno. Rodina ji tedy dopravila do nejbližší nemocnice, kde ji okamžitě odvezli na sál a vyoperovali slepé střevo. Od té doby Maya čeká.

„Dělá prostě to, co dělá doma v Barceloně. Kdykoliv někam jdu, tak ona na mě počká u dveří,“ komentuje marné pokusy o odvedení fenky její majitelka Sandra Iniesta. Neskutečný projev věrnosti se rozhodli tolerovat i v nemocnici a její zaměstnanci chodí Mayu pravidelně krmit.

„Myslím, že ví, co se děje a prostě ukazuje, že umí být trpělivá,“ uvedl otec Sandry pro místní deník Información. Sám Iniesta se mnohokrát pokoušel dostat Mayu do auta, ale nikdy se mu to nepovedlo.

Celá záležitost tak připomíná příběh japonského psa stejného plemene jménem Hačikó. Ten každý den chodil vítat svého majitele, profesora univerzity v Tokyu, na nádraží přesně ve chvíli, kdy přijížděl jeho vlak. Hidesaburō Ueno ale zhruba po roce této rutiny utrpěl mozkovou mrtvici a na nádraží se už nikdy nevrátil. Hačikó se i přesto každý den ve stejný čas vracel na vlakové nádraží. Vydržel až do své smrti o devět let později.