Česko v ohrožení islamisty: Sedm lidí od nás loni odjelo k teroristům do Sýrie

Z Česka loni odcestovalo sedm lidí do Sýrie se záměrem připojit se k teroristickým organizacím, jako je tzv. Islámský stát (IS). Tito lidé byli z islámského světa a v tuzemsku pobývali krátkodobě. Jejich návrat do EU by představoval vážnou bezpečnostní hrozbu kvůli možné účasti na teroristických útocích. Ve výroční zprávě za loňský rok to dnes uvedla Bezpečnostní informační služba (BIS).