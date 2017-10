Když "kancelářská krysa" neudělá ani základní cvik. Průzkum odhalil, k čemu vede práce za obrazovkou počítače

Dotknout se při sezení na židli se zavřenými ústy bradou hrudní kosti, spojit ruce za zády do kříže nebo přitáhnout ve vzpřímené poloze koleno k břichu. Tyto cviky se zdají být poměrně jednoduchým základem běžného protažení. Velká část z nich však dělá zaměstnancům, kteří většinu pracovní doby prosedí u počítače, velký problém. „Více jak třetina zaměstnanců od počítačů nedokáže přitáhnout nohy k tělu nebo pokrčit ve vzpřímené poloze nohu v kyčli a vytočit ji do strany. Přitom se jedná o poměrně základní pohyby, které by naše tělo mělo zvládnout. Svalstvo ale častým sezením oslabuje, což se nemusí projevit na našem vzhledu, ale spíše na zdravotním stavu. Ochablé svaly totiž nedrží tělo tak, jak by měly, a dochází k nerovnoměrnému zatěžování kloubů a páteře, které generují bolest,“ vysvětluje Michaela Číhalíková z projektu Firma v pohybu, který zahájila letos v květnu společnost Edenred. Ten se snaží zaměstnance přimět k tomu, aby si na webu udělali sami základní online diagnostiku vlastní kondice v podobě 10 cviků, a následně využili individuálních rad, které jsou jim na základě vyhodnocení poskytnuty pro zlepšení.

Nejvíce trpí za počítačem ženy

Podle výsledků diagnostiky Firma v pohybu*, která běží online od konce letošního května, se o svůj fyzický stav, respektive stav svalstva, zajímají v České republice více ženy. Z celkového počtu kancelářských zaměstnanců byla diagnostika provedena ženou celkem v 73 % případů. Nejčastěji se jednalo o pracovnice ve věku 36 – 45 let. Ženy mají největší problém se stehenními svaly, s cvikem kontrolujícím správnost fungování přitahovačů stehen bojovalo téměř 40 % z nich. Muži mají dle diagnostiky dysfunkční ramenní klouby. Cvik ověřující mobilitu ramenního kloubu nedokázalo provést 48 % z celkového počtu 114 diagnostikovaných.

Velkou většinu zaměstnavatelů, ať už nabízejí kancelářské či jiné pozice, pohybové aktivity zaměstnanců nezajímají. Jejich aktivní pohyb podporovalo dle výsledků vlastního průzkumu společnosti Edenred v květnu 2017 pouze necelých třicet procent tuzemských firem, konkrétně 243 z 824 oslovených podniků. Když už firmy sportování podporují, činí tak v naprosté většině na více frontách. Nejčastěji (58 %) poskytují zaměstnancům příspěvky na sportovní aktivity. Dalších 47 % podniků a institucí pak následuje evropský trend – tedy podporuje různé formy pohybových aktivit přímo na pracovišti v průběhu pracovního dne. Na třetí pozici pak je podpora jednorázových sportovních a pohybových aktivit, jako jsou sportovní turnaje nebo běžecké odpoledne. Firmy si ale podle výsledků průzkumu uvědomují, jak je pro ně důležité mít aktivní zaměstnance. Na aktivitu se podle zaměstnavatelů váže nižší nemocnost, zvýšená schopnost zvládat stres i lepší týmová práce.