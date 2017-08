I děti mají svůj festival. Je světový a plný sportu

Z českého festivalu Sporťáček se stává světový festival sportu Wannado. Proměnou prošel název i vzhled, zatímco cíl zůstává stejný – rozpohybovat co nejvíce dětí – novinkami je překážková dráha Ninja Race, čtyři maskoti a zdravé Wannado bistro.

Letošní 7. ročník festivalu se nese v duchu novinek a změn. Překážková dráha Ninja Race se skládá z 5–7 překážek a mezi nejoblíbenější patří brodění se molitanovými kostkami nebo překonání pavučiny. Na každém festivalu se ti nejlepší utkají ve velkém finále o titul Festivalového Ninjy. Nově se představují čtyři postavičky – Bernil, Keryan, Naila a Meerfun. Mají vlastní show na pódiu a svými tanečky rozproudí krev snad každému. O dostatek energie se stará zdravé a chutné Wannado bistro, mimo jiné nabízí bio tyčinky s ovocnými příchutěmi a oříšky – každá postavička má svou vlastní – stejně jako ekokelímek s charakterem postavičky. Produkty jsou k sehnání pouze na festivalech.

Zářijové soboty budou patřit dětem:

2. 9.Ostrava – Městský stadion Ostrava

9. 9.Praha – Sportovní areál Hamr Braník

16. 9.Brno – Sportovní areál Komec

23. 9.Plzeň – Atletický stadion města Plzeň

Festival v letošním roce proběhne také ve třech polských městech – Katovicích, Wrocłavi a Gdaňsku. Do budoucna má ambiciózní cíle a z Evropy chce zavítat do všech koutů světa, až do Japonska.

Základní myšlenka a forma zůstává stejná. Rozhýbat co nejvíce dětí, představit jim nejrůznější sporty, aby si samy mohly vybrat a rozhodnout se, co zkusí. Začít sportovat s úsměvem na tváři a radostí z pohybu.