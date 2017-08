Lék na civilizační choroby? Zdravý životní styl a 6 jednoduchých kroků, jak jim předcházet

Zatímco se naši předci počátkem minulého století potýkali s infekčními chorobami, posledních 50 let vede lidstvo boj s nárůstem civilizačních onemocnění. Ta jsou spojena s výrazným rozvojem technologií, průmyslu a potravinářství.

Lidský organismus je stále více ohrožován nepříznivými vlivy z okolního prostředí. Kromě omezeného pohybu a nezdravého stravování nám ubližuje i nedostatek odpočinku, kouření, pití nadměrného množství alkoholu a stres.

Mezi hlavní civilizační choroby řadíme v první řadě kardiovaskulární onemocnění, z nichž se nejčastěji potýkáme s infarktem myokardu, hypertenzí a předčasnou aterosklerózou. Tato onemocnění ale nejsou zdaleka jediná, mezi mladší generací se jedná také o obezitu, anorexii, bulimii, diabetes a psychické potíže.

Společnost dnešní doby na nás klade vysoké nároky. Nejvíce pak na muže, kteří jsou na vedoucích pozicích, dbají na dokonalost a nedůslednost je pro ně spouštěčem stresu. Často zanedbávají fyzickou aktivitu, stravují se ve fastfoodech, aby ušetřili čas a nejen proto je u nich riziko vzniku nemocí oběhové soustavy vyšší. Mnohem častěji se mezi pacienty v ordinacích objevují mladší a mladší muži. Jak upravit životní styl, abyste riziku vzniku kardiovaskulárních problémů předešli?

1. Dopřávejte si dostatek spánku

Spánek je jednou ze základních lidských potřeb a podobě jako jídlo a pití má zásadní vliv na naše zdraví a pohodu. Dostatečný spánek by si neměly dopřávat pouze děti, u kterých je nezbytný pro metabolickou regulaci, ale je stejně tak důležitý i pro dospělé. Nedostatek spánku či nekvalitní spánek mají negativní vliv na naše zdraví. Z krátkodobého hlediska se může jednat o obezitu či diabetes, oslabení imunitního systému, ale také deprese, úzkosti a psychózy. Významnou úlohu hraje při spánku kromě jeho délky také správné, pravidelné dýchání. Ideální doba spánku u každého jedince rozdílná. Obvykle se pohybuje v rozmezí 4 – 9 hodin, každému ale vyhovuje jiná. Poslouchejte své tělo a naučte se spát stejný počet hodin každý den. Víkendovým spaním do oběda tělu potřebný odpočinek nedodáte.

2. Naučte se relaxovat

Naordinujte si kromě dostatečného množství spánku také relax. Udělejte si alespoň 2 x týdně čas sami na sebe. A tím nemyslíme v hospodě. Účinná relaxace vám pomůže odbourat nahromaděný stres, uvolní tělo a mysl. Můžete vyzkoušet různá dechová cvičení, ke kterým si pustíte relaxační hudbu či si zajít na masáž nebo do sauny. Vypněte, na chvíli se soustřeďte pouze sami na sebe a nepřemýšlejte nad každodenními starostmi. Relaxace je základní součástí duševní hygieny, která je stejně tak důležitá, jako ta tělesná. S klidnou a čistou myslí vám pak půjde vše od ruky.

3. Nepřehánějte to se solí

Často se stravujete v restauracích během jednání či si odskočíte z práce pro něco rychlého do fastfoodu? Myslete na příjem soli. Pokud si dáte jídlo v restauraci, netušíte, kolik soli do něj kuchař přidal a nemáte tak přehled, kolik jí denně zkonzumujete. Se zvyšujícím se příjmem soli se zvyšuje krevní objem, tím dochází k otokům a také ke zvýšení krevního tlaku. Proto je sůl uváděna jako častá příčina hypertenze. To samé platí i u vysokého příjmu tuků. Ateroskleróza se vyvíjí na základě hladiny tuků v krvi – tedy čím menší je, tím menší je i riziko jejího vzniku. Přidejte do svého jídelníčku více rostlinných olejů a omezte živočišné.

4. Buďte v rovnováze

Zdravý životní styl směřuje k tomu, abychom byli zdraví. Toho lze dosáhnout, pokud naše tělo a jeho vnitřní prostředí bude v rovnováze. A protože je náš život plný stresu a nezdravého jídla, naše tělo moc v rovnováze není. Vyzkoušejte například švestičky umeboshi, které tělu potřebnou rovnováhu dodají a navíc jsou dobré i v případě nevolností a kocoviny.

5. Sportem ku zdraví

Pohyb je jedním ze základních předpokladů zdravého životního stylu. Sportování pozitivně ovlivňuje nejen všechny tělesné funkce, ale také psychiku a paměť. Během sportu uvolní vaše tělo endorfiny, které vám zvednou náladu, pomohou snížit stres a napětí. Podle výzkumů je sport skvělým lékem na imunitu a chronická onemocnění. Lidé, kteří sportují, mají nižší riziko výskytu mozkové mrtvice či srdečních záchvatů. Najděte si čas pro sebe a vyrazte si alespoň 3 x týdně zasportovat – i takový fotbálek s kamarády se počítá.

6. Myslete na prevenci

Chcete-li se udržovat zdraví a v kondici, kromě výše zmíněných pravidel se také zaměřte na prevenci. Pravidelná návštěva lékaře spojená s měřením krevního tlaku, dostatek pohybu, omezené pití alkoholu a vyhýbání se cigaretám jsou samozřejmostí. Abyste měli svůj krevní tlak vždy pod kontrolou, zaměřte se také na domácí kontrolu krevního tlaku – tzv. selfmonitoring. „Domácí měření se musí provádět podle jasných pravidel a správně. Nezbytným předpokladem je použití kvalitních tlakoměrů (ideálně vybavených Intelli manžetou), které jsou uživatelsky příjemné a na výsledky měření se lze spolehnout,“ vysvětluje kardiolog Doc. MUDr. Michal Vrablík, PhD. Naměřené hodnoty si navíc můžete zapisovat do formuláře na www.zaznamtlaku.cz a budete tak mít pro další návštěvu svého lékaře spolehlivé informace o svém krevním tlaku, díky kterým vám v případě nutnosti může lépe stanovit léčbu.