Ulehčete si domácí práce. Tady je pět tipů, jak uklízením nezabít půlku života | Reflex.cz

Domácí práce zrovna nespadají do kolonky „neoblíbenější aktivita“, kdo ale chce mít doma čisto, musí se s nimi nějak poprat. Denně se uklízení věnuje dle výzkumu Sociologického ústavu AV ČR až 80 % Čechů. Zejména ženám zabere péče o domácnost v průměru 3 hodiny každý den, o víkendu během dopoledne uklízíme téměř všichni. Není tedy divu, že na společné rodinné chvilky pak nezbývá moc času. Urychlete náročný úklid a udělejte si více volna pro své nejbližší. Tento měsíc se to navíc hodí dvojnásob, 15. května totiž slavíme Mezinárodní den rodiny.

Nejefektivnějšího úklidu dosáhnete tak, že si ho dobře rozplánujete. Pokud máte na nábytku prach, zbavte se ho hned na začátku, zabráníte tím rozvíření. Místo utěrky z mikrovlákna dobře poslouží i obyčejná ponožka ze savého materiálu, ke které se ztratila druhá do páru. Jakmile máte hotovo, můžete se pustit do zbytku práce. V dnešní době však na to nejste úplně sami. O podlahy se postarají samostatní domácí pomocníci, s mastnotou zatočí i jednoduché, podomácku vyrobené čisticí prostředky. Vyzkoušejte některý z našich tipů popsaných níže v článku a uvidíte, kolik volného času rázem budete mít.

Nebojte se technologií

Samostatní robotičtí pomocníci se v Evropě těší velké oblibě. Svědomitě a s mechanickou přesností se dokáží postarat o úklid podlah a vám tak šetří čas, který byste obyčejně strávili vysáváním. Prvenství si mezi nimi drží domácí pomocníci od společnosti iRobot. Patentovanému systému chytrého pohybu vysavačů neunikne ani ten nejmenší drobek, některé typy robotů jsou dokonce vybaveny speciálními funkcemi, díky kterým jsou schopné nečistoty doslova vidět a slyšet. Skrze mobilní aplikaci iRobot HOME můžete navíc chytré pomocníky ovládat odkudkoliv, třeba i z rodinného výletu. Takže vám nic nebrání vyrazit na Mezinárodní den rodiny třeba do ZOO nebo na některý z českých hradů a zámků, které právě zahájily sezónu.

Buďte vhodně vybaveni

Úklid vám půjde od ruky mnohem rychleji, když používáte správné prostředky. Funkční přípravky

na okna by měly obsahovat tenzidy nebo také surfakanty. Nemusíte se bát žádné velké chemie, nejznámějším a denně používaným tenzidem je obyčejné mýdlo. Víte, že jeden jejich druh máme v těle? Konkrétně v plicích? Tenzidy snižují povrchovou energii, což znamená, že usnadňují odstraňování nečistot a zabraňují, aby po sobě uschlé kapky vody zanechaly fleky. Kdo si domů nechce chemii pustit ani na krok, může na omývání oken jednoduše zvolit zamračený den. Nedostatek sluníčka způsobí, že na oknech voda nezaschne a tudíž nevytvoří nevzhledné šmouhy. Se skvrnami bojovaly už naše babičky. Aby měly zářivá okna, omývaly je směsí světlého pudinkového prášku rozmíchaného v 5 litrech vody a následně je leštily octem a novinami.

Přidejte teplotu

Nenechte zmačkané oblečení dělat vám na tváři vrásky. Základem správného praní a sušení prádla je nenechat ho přeschnout. Nejlepším postupem je, když po vyprání každý kousek před pověšením protřepete a ihned po uschnutí skládáte nebo žehlíte. Práci s žehličkou si usnadníte, když pod povlak žehlicího prkna vsunete aluminiovou folii. Zvýšíte tak teplotu a prádlo bude hezky narovnané z obou stran. Rozhodně však nepokládejte prádlo rovnou na alobal, pokud vaše prkno nemá odnímatelný potah, přikryjte hliníkovou folii prostěradlem, které uchytíte po stranách prkna kolíčky.

Využijte zásoby na plno

Ocet, sůl nebo jedlou sodu najdete v kuchyni každé dobré hospodyňky. S těmihle přísadami vykouzlíte jistě různá chutná jídla, vyplatí se vám ale i při uklízení. Světlým octem vydezinfikujete záchod, vyleštíte skleničky a zbavíte se plísně nebo vodního kamene v rychlovarné konvici. Jedlá soda je bezkonkurenční pomocník, zachrání zšedlý koberec i flekaté oblečení od potu, odstraní zápach i mastnotu z nádobí. S připáleninami zatočí sůl, do zčernalého hrnce nalijte osolenou vodu, nechte přes noc odstát a pak vodu přiveďte k varu a hrnec umyjte prostředkem na nádobí. Ten si navíc snadno vyrobíte doma sami. Na půl litru přípravku smíchejte 1,5 hrnku horké vody, půl hrnku tekutého, přírodního, neparfemovaného mýdla (když nemáte tekuté, nastrouhejte a rozpusťte tuhé), 1 lžíci octa, 1 lžičku sody na praní a pár kapek esenciálního oleje pro vůni. Před použitím nechte den odstát.