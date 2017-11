Nový konkurent svařáku na Staromáku. Dostihne Česko trend vyhřívaných iglú?

Po Británii se začaly rojit různé druhy zimních iglú, všechny ale spojuje inspirace projektem Eden z roku 2001. Obrovské kopule, fungující na principu skleníku a simulující tropické a subtropické podmínky, vyrostly před šestnácti lety v anglickém Cornwallu. Turistická atrakce vznikla na ploše asi 2 hektarů v bývalém povrchovém kaolinovém dolu.

Nyní se ovšem průhledné bubliny staly hlavní atrakcí konzumerismu v centrech měst. Londýnský bar Coppa Club umístil do venkovních prostor iglú už loni. Chtěl zákazníkům nabídnout výhledy na Londýn i v zimě. Na nábřeží Temže, kde Coppa Club provozuje jednu ze svých poboček, instalovali letos celkem osm na míru vyrobených iglú. Rezervace se otevřela v říjnu a během čtyř hodin bylo obsazeno do půlky ledna.

Kromě londýnských podniků nabízí v Anglii iglú už i přímořský Brighton. Novinka se rozšířila také do Spojených států. Češi by to nyní měli asi nejblíže do Budapešti, kde konstrukce vyrostly na střeše Baru 360. O islandské inovaci – tedy hotelu nabízejícím ubytování v luxusních transparentních iglú už jsme v Reflexu psali. Mají je ale také ve Finsku a vzhledem k narůstající oblíbenosti se budou multifunkční bubliny šířit Evropou pravděpodobně dál.

Nejrozšířenějším iglú, které se na britských zahradách i veřejných prostranství objevuje, je německý model za v přepočtu dvacet pět tisíc korun. Podle prodejce tak sice nejde o nejlevnější záležitost, iglú je ale levnější než skleník nebo zimní zahrada, jednoduše jej smontujete i rozmontujete. Prodeje firmy, která jej nabízí v Británii, stouply za poslední rok o 150 %.

Tak uvidíme, jestli se sociální sítě začnou plnit fotkami z iglú. Než aby nový hit ale vytlačil popularitu vánočních trhů, stane se spíš pouze jedním z dalších oblíbených předvánočních aktivit.