Tenistka Williamsová se tajně vdala, nyní zveřejnila první novomanželské snímky

„Všechno, co jsem do svých 34 let dokázal, zastínilo to, co děláme společně dnes. Jsem tak zamilovaný,“ uvedl čtyřiatřicetiletý milionář, spoluzakladatel Redditu Alexis Ohanian na sociální síti Instagram. Pár se svatbou dělal velké tajnosti a až nyní z nich zveřejnil několik fotografií.

Britský bulvární deník Daily Mail označil sňatek Williamsové za „svatbu roku“. Jako první zveřejnil snímky v médiích časopis Vogue, následován dalšími světovými médii. Vogue si všiml například drahých šperků, které nevěsta nosila, a odhadl jejich cenu na zhruba 3,5 milionu dolarů. Šaty přímo na míru pro Serenu ušila návrhářka Sarah Burton (pro McQueenův módní salon), jejichž kopii nyní salon na svých stránkách nabízí jako „šaty Sereny Williamsové“.