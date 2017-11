Češi na internetu by chtěli za prezidenta Drahoše. Mezi kandidáty by se dostali i Eben, Jágr či Svěrák

Volební model internetové hry Prezident 21 dokazuje, že Češi by uvítali mít za hlavu státu známé české umělce či sportovce. Od dubna 2017 mohou totiž na webu Prezident 21 sami navrhovat své preferenční prezidentské kandidáty a hlasovat pro ně – a to specifickou metodou udílení kladných i záporných hlasů. Dle aktuálních výsledků hlasování cca 223 000 Čechů v této hře by 9. místo z celkových 604 prezidentských kandidátů obsadil moderátor, skladatel a zpěvák Marek Eben a na 17. místě by se umístil dramatik, scénárista a herec Zdeněk Svěrák. 19. místo patří v internetové hře hokejistovi Jaromíru Jágrovi a v TOP 30 by s 26. místem zabodoval také herec a moderátor Jan Kraus a s 27. příčkou herec Jaroslav Dušek. Všichni zmínění by tak předběhli i některé současné oficiální kandidáty – například Jiřího Hynka, Karla Štogla, Otto Chaloupku či Miloše Zemana.