Speciálně vycvičený pes dostal padáka od CIA, přestalo ho bavit hledat bomby

Podle amerických médií byla Lulu součástí rozsáhlejšího programu CIA, který předpokládal výcvik několika desítek labradorů. Ti se měli stát klasickými čichacími psy, kteří jsou nepostradatelnou součástí operací zaměřujících se na lokalizaci výbušnin, ale také drog či hledaných osob. Fenka Lulu měla specializaci přímo na výbušniny.

Jenže krátce poté, co z výcviku přešlo zvíře do aktivní služby, začala fenka vykazovat známky apatie. Přestalo ji bavit vyhledávat pachy, které měly jejího psovoda, případně celý tým, dovést k výbušnině. Psovod se několik týdnů snažil se svým svěřencem pracovat, ale jeho úsilí nevedlo k žádnému výsledku. „Někdy potřebuje štěně prostě víc času na hraní, někdy jej jeho práce nudí. Důvodů, proč přestane spolupracovat, může být milion,“ napsala CIA ve své zprávě. „Z psovodů se pak stávají psí terapeuté a snaží se zjistit, co se stalo,“ dodává.

Příběh má ale šťastný konec, protože o Lulu, která si „své povolání zjevně neužívala“, se postará rodina psovoda. Ta už vlastní labradora jménem Harry. „U Lulu ta nechuť nebyla dočasná, bylo prostě vidět, že ji to nebaví,“ uvedl její psovod, jehož identitu americká média neprozradila. Čeká ji tedy život psa „civila“ a její psovod dostane do péče jiné štěně.