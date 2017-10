ELIXÍR MLÁDÍ objeven! Hlásí čeští farmáři

Nepřišel na to ani Magistr Kelley ani žádná z kosmetických firem. Elixír mládí nakonec vynalezli farmáři. Ukryli ho do jedné z nejběžnějších potravin vůbec – do vajec. A stejně jako u ostatních geniálních objevů, došlo i k tomuto v podstatě náhodou.

Manželé Maiwaldovi pocházejí oba ze starých farmářských rodin, které v historii ustály mnoho těžkých chvil, útrap a nespravedlností, aby se před čtvrt stoletím, s úcty k předkům a ke staré rodinné tradici, začaly opět krok za krokem stavět na vlastní nohy. Mladí farmáři se přede dvěma lety rozhodli rozšířit své statky a začali se věnovat chovu slepic. V té době byla Marcela Maiwaldová již po třetí gravidní. Všechna tři těhotenství šla rychle za sebou a její tělo začalo vysílat signály, že je jinými stavy vyčerpané. V důsledku snížené funkce štítné žlázy se Marcela cítila velice slabá, unavená, její kůže byla suchá, vlasy vypadávaly… Tělo chřadlo a hlásilo mimořádnou absenci jódu a selenu.

„Jsme farmáři, do lékárny pro „chemikálie“ chodíme až v těch nejakutnějších případech. Po mnoho generací žijeme v souladu s přírodou a čerpáme z jejích zdrojů, takže se primárně obracíme k ní.“ Konstatuje Marcela Maiwaldová. „Proto jsem se snažila dostat do sebe jód i selen přírodní cestou. Ale po pojídání mořských ryb, jejichž kvalita je u nás ještě stále kolísavá, se můj stav nezlepšoval. Zkoušela jsem mořskou řasu, ta však byla pro mě poživatelná jen v zeleninových krémech z hokkaidó, brokolice, hrášku apod. Napadlo nás však, přidat kelp do krmení slepicím ještě spolu s pohankou, kterou si sami pěstujeme a která je také bohatá na selen. Těm naopak obojí chutnalo náramně. A to byl začátek naší cesty k IQejcím – vejcím s vysokým obsahem jódu a selenu.“ Pohanka je také bohatá na rutin, který přispívá k zachování elasticity žilních stěn a omezení jejich zborcení, což mnohé těhotné ženy s přibývajícími kily obzvláště v teplých měsících trápí.

Foto Foto 3600.cz

Co přesně je kelp?

Řasa, jež není pro mnoho z nás v syrovém stavu poživatelná, obsahující celou řadu významných látek – např. o 20 % více minerálů než je v zelenině, stopové prvky – převážně jód a selen. Prvně jmenovaného je v sušené řase ještě 10x více než v čerstvé. V kelpu najdeme manitou – cukr, který nezvyšuje hladinu cukru a je vhodný pro diabetiky. Aligát – látku, která na sebe naváže a dále vyloučí až 80 % radioaktivních látek a těžkých kovů. Obsahuje i škroby, tuky a bílkoviny, vitamíny A, B, C, vlákninu, podporující funkci našich střev a v neposlední řadě i antioxidanty, které významně zpomalují naše stárnutí. Proto jsou IQejce kromě jiného i oním elixírem mládí.

Oba prvky jsou pro naše zdraví zcela nezbytné. Naše tělo se bez nich neobejde. Jejich absence v organismu vážně ohrožuje správný vývoj a život. Chybí-li nám v těle jód, jak již bylo řečeno, funguje špatně štítná žláza. Od toho se pak odvíjejí další problémy – únava, vypadávání vlasů, suchá kůže, významné zvýšení váhy, špatné trávení, zácpa. U žen snížená hladina jódu prokazatelně zvyšuje riziko onemocnění rakoviny prsu a dělohy. Nedostatek jódu v těhotenství pak ohrožuje kromě matky také její dítě.

Foto Foto 3600.cz

Chybí-li našemu organismu selen, zvyšujeme riziko srdečně cévních chorob. S jeho nedostatkem bývá také spojována špatná funkce jater, žaludku, střev a v neposlední řadě opět špatná funkce štítné žlázy. Důsledkem může být i narušení nervového systému a zpomalení růstu.

Správná hladina selenu posiluje náš imunitní systém a tím brání tělo před zákeřnými viry a bacily, navíc má prokazatelně významný vliv v boji s alergiemi. Kromě správné funkce štítné žlázy přispívá i k ochraně buněk před oxidativním stresem - zachytává v těle volné radikály a zabraňuje rakovině. U sportovců pomáhá k regeneraci buněk. U mužů snižuje riziko neplodnosti. A stejně jako jód se podílí na kvalitě našich vlasů a nehtů i kůže. A když jsme u jódu, neměli bychom zapomenout na to, že právě on má velký vliv na naši inteligenci i paměť.

České půdy jsou chudé na jód a selen– přitom jsou pro lidský organismus nezbytné

Selen lze, na rozdíl od jódu, získat v potřebném množství nejen z ryb a kelpu, ale i z obiloviny, kukuřice, cibule. Tady však Marcela Maiwaldová, která absolvovala celou cestu s IQejci upozorňuje „Je prokazatelné, že výše selenu v rostlinné potravě je přímo závislá na výši obsahu selenu v půdě. Toho je však v našich půdách (region od regionu) velmi málo. Je důležité také vědět, že potravinářským procesem se například z pšenice vytratí až 75 % selenu. To se u IQejce nestane ani během tepelného zpracování. Úbytek jódu a selenu z živočišných buněk je zanedbatelný“.

Foto Foto 3600.cz

„Jsme rádi, že máme „vše pod jednou střechou“. Na Litomyšlsku pěstujeme pohanku, kupujeme kvalitní kelp, ve Svitavách vyrábíme krmnou směs, na farmách jižní Moravy a u Mělníka chováme slepice - máme tak celý výrobní proces pod 100% kontrolou. Tak můžeme zaručit, že IQejce, která jdou od nás ke spotřebiteli, budou obsahovat jód a selen v takovém množství, které je pro zdravý vývoj a zdravý život potřeba.“ Konstatuje Arnošt Maiwald a dodává:

„Nemůžeme tvrdit, že jsou naše slepice po kelpu chytřejší, ale prokazatelně vidíme, že v hale, kde jsou krmeny naší pestrou směsí včetně mořských řas a pohanky, jsou ve výrazně lepší zdravotní kondici. Jsou spokojené. I v pozdějším věku jsou perfektně opeřené, což nebývá pravidlem. Snáška hejna, až na některé výkyvy v době dlouhodobých venkovních mrazů či naopak vysokých tropických teplot, je nad predikovanou snáškovou křivkou i v pozdějších týdnech stáří tzn., že i tady funguje náš ELIXÍR MLÁDÍ.“ České statistiky úmrtnosti v roce 2016 uvádějí, že nejčastější příčinou úmrtí je nemoc oběhové soustavy (50 %). Na druhé příčce jsou novotvary – rakovina (celých 25 %). Faktorů podílejících se na těchto nejčastějších příčinách je mnoho. Životní styl, stres, stravovací návyky, genetické dispozice, smýšlení… Za zemědělce a tým IQejce budeme rádi, pokud česká kuchyně do svého jídelníčku zařadí co nejvíce čerstvých, potravinářským průmyslem nezpracovaných potravin, k nimž IQejce beze sporu patří. Pevné zdraví a přejícnou mysl všem.