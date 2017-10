Selfie, které vyvolalo bouři. Muž v Saúdské Arábii učil manželku řídit auto

„Začal jsem učit svou manželku řídit na soukromém parkovišti, bezpečnou a legální cestou, aby byla připravená, až bude nový zákon účinný,“ napsal Faisal BaDughaiš na sociální síť Twitter. Stalo se tak tři dny poté, co král Salman vydal dekret, který ženy opravňuje řídit. Tweet a selfie vzbudilo na sítích vášnivé diskuse.

Faisal je analytik velké saudskoarabské společnosti, která distribuuje ropu a zemní plyn. Když na Twitter vložil zdánlivě nevinný příspěvek, zřejmě netušil, jakou bouři vyvolá. Jeho tweet byl dále sdílen více než dvěma tisíci dalšími uživateli. Komentáře těchto uživatelů, povětšinou (ovšem nejen) ze Saúdské Arábie se rozdělily do dvou skupin: Jedna považuje jednání analytika a jeho ženy za nepřístojné, nevhodné a nepatřičné. Druhá část diskutérů naopak takový přístup vítá.

Mezi těmi, kteří reagovali pozitivně, byli povětšinou ženy. „Zítra řeknu svému synovi, aby mě taky naučil řídit,“ reagovala na fotografii jedna z uživatelek Twitteru. A nebyla jediná: je tedy zjevné, že snímek měl i pozitivní ohlas. Ženy se díky fotce chtějí nechat učit řídit od svých partnerů či synů. Fungovalo to ale i v opačném gardu. Častá reakce mužů byla následující: „Zítra budu své manželky učit řídit i já.“ Že takový tweet nelze označit za pokrokový, je zjevné, jistý náznak myšlenkového posunu v něm však můžeme vysledovat mnohoženství navzdory.

Faisal pro BBC uvedl, že spolu s manželkou na zákon umožňující ženám řídit „netrpělivě čekali.“ Nyní jsou to tři dny, kdy je dekret platný, a již vyvolává živou diskusi. „Syn mě chce učit, ale manžel mi to zakazuje,“ uvedla na Twitteru další z uživatelek. Faisal dále pro BBC uvedl, že snímkem chtěl hlavně podpořit ostatní muže a ženy, aby se naučili řídit – legální cestou. Ženám je zatím zakázáno se učit na hlavních ulicích Saúdské Arábie, proto Faisal pro učení zvolil parkoviště. To je časté i ve evropském prostředí, autoškoly své nováčky většinou berou právě na prázdná parkoviště. Účinnosti dekret nabude v lednu 2018, již nyní se ale mohou ženy učit řídit.