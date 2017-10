Hit internetu: Polský folklorní soubor skvěle nazpíval známou píseň skupiny Depeche Mode

Enjoy The Silence, známý hit britské skupiny Depeche Mode, se dočkal desítek nejrůznějších provedení a na You Tube má tato skladba jen v různých aranžmá samotné kapely více než 100 milionů zhlédnutí. Ovšem verze, která se na internetu objevila tento týden, je skutečně výjimečná. Nahrál ji, a to velmi dobře, polský folklórní soubor Szczecinianie.