Neuvěřitelný příběh dvojčat-pilotů. Kariéru ukončili simultánním přistáním na londýnském Heathrow

O podivuhodném příběhu bratří pilotů informovala včera televize BBC. Muži se stali natolik známými ve svém oboru, že je televize oslovila a udělala s nimi rozhovor. Oba muži, Nick a Jeremy Hartovi oslavili ve čtvrtek své šedesáté narozeniny. A oba je oslavili tím, že se svými letadly úspěšně přistáli na největším londýnském letišti pouhých třicet sekund po sobě. „Je to dobrý způsob, jak to ukončit,“ řekl o společném přistání Jeremy Hart, který žije ve městě Flitton v hrabství Bedfordshire. Nick z Banbury v hrabství Oxfordshire dodal, že „stejně jako každé letadlo má své přistání, má jej i jeho pilot“. V tomto případě to bylo přistání poslední.

Zatímco Jeremy pracoval pro British Airways od roku 1987, jeho dvojče Nick pracoval od téhož roku pro aerolinky British Midland. K British Airways se dostal až v roce 2012, tedy před necelými pěti lety. Piloti nalétali oba přes 45 tisíc hodin a ani jednou za svou kariéru se jim nepoštěstilo letět společně.

„Jeremy nikdy před svými kolegy v British Airways nezmínil, že má dvojče, které je také pilotem,“ uvedl pro BBC Nick. „A jednou jsem šel po Heathrow a jiný pilot na mě zakřičel, co u všech čertů dělám v uniformě British Midland. Dalo mi trochu práce, než jsem mu vysvětlil, že nejsem Jeremy,“ uvedl mimo jiné v rozhovoru pro britskou televizi.

Zatímco Jeremy letěl s Airbusem A320 ze švédského Göteburgu, Nick letěl ze švýcarské Ženevy. První přistál ve 12:34 britského času, druhý ve 12:35. „Je to vhodné finále jejich impozantní kariéry,“ uvedl ředitel British Airways James Basnett. „Budou ve vzduchu velmi chybět,“ uzavírá.