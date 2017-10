Smíchov vždycky drží spolu: Pivovar Staropramen upevňuje pouto se čtvrtí, která „bolí, ale rozdá se”

Staropramen, to byl, je a bude pražský Smíchov. Pouto s osobitou pražskou čtvrtí, jejíž součástí je už téměř 150 let, teď Smíchovský pivovar objevuje v rámci své nové komunikace. Vypráví příběhy odvahy a odhodlání, které by neměly zůstat zapomenuty, a chce se více zapojit i do současného dění na Smíchově. Podtrhuje tak fakt, že své pivo poprvé uvařil právě pro Smíchováky – poctivé a pracovité lidi, kteří si na něj mohli zajít po práci.

„Chceme ukázat všechno to, za čím si pivovar stojí už téměř 150 let. A to bez odkazu na unikátní místo původu našeho piva prostě nejde. Proto se v nové kampani Staropramenu představí hlavně samotný Smíchov jako čtvrť poctivých a pracovitých lidí, kteří si stojí za svým, stejně jako ten náš Smíchovský pivovar.” vysvětluje senior brand manažerka značky Staropramen Petra Chovancová.

A jak jinak podtrhnout sílu příběhu značky, než návratem k tradičnímu logu pivovaru. To se skládá z ručně psaného názvu Staropramen, symbolu „S“ obklopeného ječmenem a chmelem, písmen „A“ a „P“ odkazujících na Akcionářský pivovar na Smíchově, roku založení pivovaru a siluety Prahy jako domova značky. Logo se postupně objeví i na hospodách a restauracích nejen na Smíchově, ale po celé České republice. Tradiční logotyp již ozdobil i lahve a plechovky, na těch ho navíc doplňují příběhy z historie i současnosti pivovaru.

Na televizních obrazovkách nebo v kinech se nově lidé mohou setkat i s reklamním spotem, který ukazuje propojení pivovaru a obyvatel Smíchova v historii i v současnosti. Provází jím tvář i hlas herce Hynka Čermáka. Poukazuje na to, že Smíchov vždycky stál na straně svých lidí a nejinak je tomu i dnes.

Pivovar nikdy nebyl „světem za zdí”

Pivovar je dnes už jednou z posledních připomínek slavné průmyslové minulosti této čtvrti. Čtvrti, která se za poslední roky možná změnila navenek, která ale uvnitř zůstává taková, jaká byla vždycky. A jako takový do jisté míry přebírá zodpovědnost za její další rozvoj i za uchování její jedinečnosti.

„Když se dnes na Smíchov podíváme z ptačí perspektivy, zjistíme, jak velkou jeho část tvoří právě Staropramen. A tvoří ji už celé dekády. Veškeré naše snažení, které se promítá i do nové komunikace pivovaru, směřuje k tomu, aby uprostřed čtvrti nebyl vnímán jako bariéra, ale naopak aby zůstal otevřeným prostorem a přirozenou součástí zdejšího dění,” představuje novou koncepci Petra Chovancová.

Pivovar nikdy nebyl světem, do kterého by za vysokou zdí nebylo vidět a kam by se nahlíželo jen škvírou v zavřené bráně. Stal se organickou součástí svého okolí, pomáhal lidem a lidé pomáhali jemu. Příběhy této spolupráce - třeba vznik ryze české desítky pro chlapy ze Smíchova, odvážné ukrytí měděné varny před válečnou konfiskací nebo uchovávání unikátní receptury smíchovského Granátu - se promítnou i do nové kampaně, kterou pivovar spouští.

Na svoji otevřenost a vztah s okolím navazuje Staropramen i nyní. Pivovar se stává komunitním centrem, místem, které aktivně utváří dění na Smíchově. Ať už se jedná o koncerty (během letošního léta vystoupili přímo na pivovarském dvoře skupiny Billy Talent, Monkey Business nebo PSH), setkání se sládky, kdy samotní autoři receptur smíchovských piv provází návštěvníky světem pivovaru, nebo vznik příležitostného výčepu „Pod Komínem”. Pivo v něm poteče rovnou „ze žíly” a pozvánku na jeho první otevření dostali lidé ze Smíchova i okolí.