Samá kola: Móda z duší

Že na kolo nemusíte mít cyklistický stejnokroj hrající všemi barvami, slogany i logy firem, ba naopak, že můžete vypadat velmi stylově a městsky, dokazují dvě sympatické sestry. Pětatřicetiletá Dáša Mertová a o tři roky mladší Eliška Mertová se rozhodly vytvářet elegantní oblečení, ve kterém můžete svištět ulicemi a hned po sesednutí z kola jít třeba na rande. S tvůrčím sesterským duem segrasegra jsem se sešla v jejich minimalisticky laděném karlínském obchodě, který je zároveň i dílnou. Dáša i Eliška studovaly stejnou vysokou školu, jedna obor grafický design, druhá oděvní návrhářství. „V rámci klauzur jsem měla odevzdat název a logo na neexistující oděvní značku. Vymyslela jsem segrasegra a Eliška mi k tomu našila pár triček, což mělo úspěch,“ popisuje Dáša úplné začátky značky segrasegra a dodává, že se ve svých kolekcích nejdřív ubíraly cestou streetové módy. Teprve když odjela Eliška studovat do Berlína, kde se pohybovala, jak jinak než na kole, začaly tvořit městské cyklistické oblečení inspirované jednoduše vlastní potřebou. „Šijeme takové kousky, ve kterých se dá pohodlně jezdit na kole, a to celoročně. Můžete v nich jít do práce, do kavárny i do restaurace a nemusíte se pořád převlékat,“ vysvětluje mi Eliška, sama zapálená cyklistka. „To oblečení je nepromokavé, prodyšné, jsou na něm detaily v podobě reflexních pásek, límců, kapucí, které se dají schovat nebo jednoduše odepnout. Zároveň jsou naše kousky šité tak, aby nic nepřekáželo v jízdě, takže třeba zužujeme nohavice tak, aby se nedostaly do řetězu. Pokud nejezdíte vyloženě dálky a nemusíte závodit, tak se můžete na kolo obléknout i hezky.“

SAMSUNG Galaxy Note8 Nový smartphone Galaxy Note8 společnosti Samsung je telefonem pro lidi, kteří chtějí v životě dosáhnout velkých věcí. V tomto článku představíme osobnosti, které svůj talent proměnily v úspěšný byznys.

Paleta barev jednotlivých kousků je poměrně střídmá, šedou, černou a pudrově růžovou doplňuje tmavá džínovina. Vše pro firmu segrasegra je šité v Česku: „Výrobu si držíme v Česku, v Jeseníkách, kde zkrachovalo OP Prostějov. Už před deseti lety jsme navázaly komunikaci s místními švadlenami, se kterými spolupracujeme dodnes,“ říká Eliška a Dáša ji doplňuje: „Myslím, že spousta českých návrhářů naráží na to, že si plno lidí myslí, že je jejich oblečení drahé. Jenže když si cenu rozpočítáte a chcete lidem hodinově dobře zaplatit, zjistíte, že by to oblečení vlastně mohlo být i dražší. Rády bychom podpořily myšlenku, že taková bunda může být dražší, protože vám vydrží několik sezón. Investovat do sebe jednou trochu víc se zkrátka vyplatí,“ říká Dáša. Obrat jejich firmy je kolem miliónu.

Eliška používá kromě inovativních nepromokavých materiálů také použité duše z kol, které jsou skvělou alternativou ke kůži. Z nich tvoří batohy, ledvinky, kšandy nebo zajímavé minimalistické detaily v podobě límce u saka a kapsy na triku. „Odpadu je na světě pořád hrozně moc a je sympatické, že se dají duše z kol využít do fashion kousků. My jsme s tím začaly před deseti lety a to jsme ještě nevěděly, že to teď bude tak moderní,“ říká Dáša o ekologicky udržitelných realizacích své sestry.

Foto Samsung

Oblečení sester Mertových se prodává buď v domovském butiku v ulici Urxova 6 v pražském Karlíně, nebo v showroomu Urbane Tokyobike, v obchodě Parazit a na webových stránkách www.segrasegra.cz. Jejich kousky se prodávají i v Portugalsku v lisabonském obchodě Biclas. Ceny se pohybují od 250 Kč za kšandy z recyklovaných duší až po 7500 Kč za pánský křivák přizpůsobený jízdě na kole. ­Ovšem zhruba 20 procent zákazníků přichází i z jiného, necyklistického světa.

Tento rok slaví segrasegra desáté výročí od svého založení. Eliška Mertová k tomu připravila speciální kolekci, ve které bude dominantním prvkem X coby římská desítka. I když obě sestry zdatně skicují a využívají při tvorbě oděvů různé moderní technologie, moodboard si nosí v hlavě. „Inspirujeme se tím, co vidíme na ulici, co přečteme, díváme se, co kdo nosí,“ říká Dáša. Trendy je však nechávají chladné. „U nás se kolekce zas tolik nemění, nejedeme na sezóny, ale na funkčnost, design a kvalitu. Bunda od nás vám vydrží klidně dalších deset let,“ uzavírá Eliška.