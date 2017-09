Hledáte svoji spřízněnou duši? Find L'Amour vám otevře dveře k lásce

Každý z nás se minimálně jednou v životě dostal do situace, kdy byl bez partnera. Život singles někoho může naplňovat, přesto se ale najdou chvíle, kdy se po vzájemné blízkosti začne stýskat. V tu chvíli vyvstává otázka: „Kde najít toho správného partnera?“

V dnešní době je hledání „sparing partnera“ stále těžší a těžší. Většina z nás ani neví, kde ho hledat, a proto raději spoléháme na náhodu či na pomoc svých přátel. Dohazování potencionálních protějšků od známých je pouze jedna varianta seznámení. Tou další, stále častěji vyhledávanou možností, je využití služeb profesionálních seznamovacích agentur. Bohužel stále se mezi námi najdou tací, kteří vnímají seznamku jako něco špatného, a tím se zbytečně připravují o nové příležitosti.

Kde se seznámit?

Seznamka na vysoké úrovni před pěti lety učarovala i Kataríně Němcové, a to v době, kdy jako marketingová manažerka pracovala v New Yorku. Po návratu do Čech se tedy rozhodla rozjet podnikání na vlastní pěst a založila mezinárodní matchmakingovou agenturu Find L'Amour. Ta pro své klienty zajišťuje privátní dohazování partnera na míru, ale také služby osobního rozvoje, jako je osobní koučink, terapie či pomoc se změnou vizáže.

U Find LAmour mají možnost seznámit se i padesátnici. • Foto Dominik Kučera

Jak privátní dohazování na míru vypadá?

V agentuře Find L'Amour se klade velký důraz na osobní přístup a výběr klientů. Každý nový člen musí projít dvouhodinovým vstupním pohovorem, na jehož základě se rozhodne, zda se s ním bude pracovat i nadále. Zde se posuzuje například životní styl, hodnoty, mentální stabilita, ochota pracovat sám na sobě či schopnost přijmout do života nového partnera a vést s ním šťastný život. Projde-li klient přísným sítem a domluví podmínky spolupráce se svým osobním dohazovačem, může se začít seznamovat.

Kromě privátního hledání vhodného protějšku se Find L'Amour zabývá i pořádáním takzvaných singles víkendů a privátních seznamovacích večírků. Sama jsem měla možnost se jedné akce zúčastnit a přes počáteční rozpaky jsem si večer velice užila.

Průběh seznamovacího večírku

Veškeré společenské události Find L'Amour se vždy pořádají na exkluzivních, nádherných a originálních místech s příjemnou atmosférou. Tyto akce, ať už se jedná o večírky či singles pobyty, jsou o luxusní zábavě v privátním a bezpečném prostředí a o vzájemném poznávání a propojování zajímavých lidí, kteří mají zájem najít životního partnera.

Večírek, kterého jsem se já sama zúčastnila, se konal v luxusních prostorách pražské restaurace Aureole. Vstupovala jsem sem s nejistotou a strachem, nevěděla jsem, co od celé akce očekávat. O to větší byla pak má radost, že jsem se zde seznámila s několika velice příjemnými a inteligentními jedinci, kteří se nebáli mě oslovit. Celý večer se odehrával v příjemném tempu. Každý se sám mohl rozhodnout, zda se zúčastní tanečních lekcí, zda se nechá pobavit kouzelníkem, využije možnost hravého seznámení přes sofistikované minihry nebo se nechá inspirovat členy Find L'Amour týmu, od odborníka na čínskou medicínu přes muzikoterapeuta až po odborníka na vědomovou sexualitu.

Find LAmour přináší lidem možnost žít radostnější a naplněnější život tady a teď. • Foto Dominik Kučera

O Find L'Amour

Jedna z nejrespektovanějších exkluzivních seznamovacích agentur v Evropě s klienty po celém světě. Působí v moderních metropolích s vysokým počtem singles jako je Praha, Londýn, Vídeň, Mnichov, Moskva a Dubaj. Klienti jsou kariérně úspěšní lidé, kteří hledají úspěch i v osobním životě.

Zakladatelkou je Slovenka Katarína Němcová (33), jež je označována jako nejlepší matchmakerka ve střední Evropě. Mezi její první klienty patřili nároční a úspěšní ředitelé firem z New Yorku. Svou práci bere jako poslání, miluje pomáhat lidem najít sebe sama a tím jim pomoci k dlouhodobému a šťastnému vztahu. Katarína momentálně píše knihu 108 skutečných příběhů dohazovačky.

