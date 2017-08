Pili jste někdy paj-ťiou? Ne? Přitom je to nejoblíbenější tvrdý alkohol na světě

Je to alkoholický nápoj, kterého se vypije za rok 2,5krát tolik než vodky a je proto vůbec nejoblíbenější pálenkou na světě. Loni se jí vypilo na 5 miliard litrů. Přesto ho většina Evropanů včetně Čechů nezná. Seznamte se – čínské paj-ťiou. Má obsah alkoholu mezi 40 až 60 procenty, je to čirá tekutina a v nejlidnatější zemi planety platí jako nedílná součást většiny oslav, banketů, ale i obchodních jednání a soukromých schůzek. Pije se už kolem 500 až 600 let.

Paj-ťiou se obvykle pálí z čiroku, používají se ale i jiné obiloviny. Může se vyrábět z rýže, pšenice či ječmene. Rozlišují se na několik druhů – silnou, jemnou, rýžovou, typu sojová omáčka a na druhy s různými příchutěmi. Ty mohou představovat například ananas, banán nebo meruňky a rozinky. Jednou z nejuznávanějších značek, trochu známá i u nás, je Moutai s aroma sójové omáčky. Zatímco v mexickém mezcalu najdete housenku, tak paj-ťiou může být připraveno také s mrtvým hadem, s mořskými tvory či hmyzem.

Původně byl paj-ťiou spojený s náboženskými obřady, ale pak se rozšířil do celé společnosti. Problém to nebyl, protože alkohol je spojený s čínskou kulturou pět tisíc let. Derek Sandhaus, autor knihy „Baijiu: The Essential Guide to Chinese Spirits“ a zakladatel poradenské společnosti, která se pití tohoto nápoje odborně věnuje, říká, že v Číně je dnes 7000 oficiálních palíren paj-ťiou a zhruba stejný počet nelegálních.

Přestože je paj-ťiou v Číně tak populární a přestože se ho vypije tolik (země má 1,4 miliardy obyvatel), cizinci se s ním setkávají většinou jen v čínských restauracích. Až v posledních letech začíná více pronikat na trhy v USA, Evropě a Austrálii. Podobně jako čínské cigarety ho najdete například na mnoha letištích světa. „Mnoho lidí v zahraničí se bojí pít paj-ťiou, přestože je to čirý nápoj, a pokud je vyrobený v oficiální palírně, tak je i velmi kvalitní. Musíte si na něj prostě zvyknout a nezatratit ho hned po prvním panáku,“ tvrdil webu The Diplomat Derek Sandhaus.