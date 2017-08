Nejstarší dochovaná fotografie amerického prezidenta jde do dražby. Můžete si ji pořídit za pět miliónů

John Quincy Adams se nechal za svůj život fotograficky zpodobnit více než šedesátkrát. Nová technologie jej fascinovala. Věrnost zachycené podoby mu připadala téměř nadpřirozená, přesto často nebyl s výsledkem spokojen.

Po svém úplně prvním sezení ve fotoateliéru v březnu 1843 si do deníku zaznamenal: „Celý proces trvá asi půl minuty. Pro mě je ale zcela nepochopitelný. Vypadá to, že úplně stejného výsledku bychom dosáhli, kdybychom udělali otisk našeho odrazu v zrcadle. Jak úžasné by to bylo, kdybychom jej od dětství tak dobře neznali.“

Ačkoliv představuje daguerrotyp, který se Sotheby’s chystá vydražit, velmi vzácný objekt, nejedná se o nejstarší fotografii amerického prezidenta. Tou byla fotografie pořízená o dva roky dříve. Byl na ní zachycen devátý prezident William Henry Harrison. Vzhledem k tomu, že se dochovala pouze kopie původního originálu, drží ale John Q. Adams doposud prvenství.

Vedoucí fotografického oddělení aukčního domu Emily Biermanová upozorňuje také na estetickou a kompoziční hodnotu fotografie. Na snímku je podle ní skvěle zachycena povaha Adamsovy osobnosti. Zlidšťuje jej pak bílá ponožka, vykukující z povytažené pravé nohavice. Vážný prezident, shlížející na nás dnes z historického obrázku, díky drobnému detailu působí jako běžný smrtelník.

Daguerrotyp kdysi Adams věnoval svému příteli, kongresmanu Horaci Everettovi. V pozůstalosti po prapradědečkovi ji poté před časem našli jeho potomci. Vynést jim podle odhadů může okolo 5,5 miliónu korun. Emily Biermanová dodala, že za ztracené je považováno vše jen do doby, než je to opět objevené. A co vy? Nenašli byste na půdě také nějaký poklad?