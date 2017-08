Snoubenec mi koupil prstýnek s moc malým diamantem, co mám dělat? Žena, která hledala pomoc na mimiblogu, se stala terčem obří kritiky

Tato kultura se zdá být nepochopitelná, ale to, že ji někteří nechápou, neznamená, že se čile nerozvíjí. V České republice funguje několik různých serverů, na které přispívají se svými zaručenými radami ženy, u nichž si člověk není jist, zda virtuální pohyb na těchto serverech není jejich hlavní životní náplní. Pro ty, kteří tyto servery prohlížejí a rvou si vlasy, je tento článek ideální. Česká republika v tom není sama.

Ve Velké Británii vzbudil pozornost příspěvek jedné uživatelky maminkovsko-miminkovského serveru, který je obdobou českých mimískoblogísků. Na ostrovech se tato obdoba jmenuje Mumsnet.

Pozornost vyvolala anonymní uživatelka Mumsnetu ve chvíli, kdy se připojila do diskuse se srdceryvným příspěvkem, který se týkal jejího nadcházejího sňatku. „Drahé uživatelky, dostala jsem od přítele svatební prsten, ale bylo to pro mě zklamání. Jeho plat je šesticiferný, ale přesto ten diamant na prstenu je tak malý. Prsten stál pouhé dva tisíce liber. Čekala jsem, že tak důležitou věc pojme jinak. Ocitl se někdy někdo v podobné situaci? A co teď mám dělat?“ Reakce ostatních na sebe nenechaly dlouho čekat. Některé by se daly tesat do kamene. „Bože můj, bereš si ho kvůli velikosti prstenu??“ odpověděla jedna anonymní uživatelka serveru. Odpovědi se vesměs nesly ve stejném duchu.

Uživatelka, která na serveru vznesla řečený dotaz, se již pak do diskuse nezapojila, neznáme tedy konec příběhu. "Kdyby se ti nelíbil, tak bych to chápala, takhle ale vůbec," uvedla další žena nevěstě, kterou sociální sítě odsoudily jako "chamtivou". O incidentu následně napsal britský bulvární deník The Sun, následně se zpráva dostala (většinou ve formě polemiky) i do seriózních médií.