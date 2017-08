Zapomenuté tajemství 1. světové války: Prohlédněte si zachovalá podzemní města západní fronty

Amatérský fotograf se do skrytých prostor dostal díky tomu, že přesvědčil majitele pozemků, pod nimiž opuštěné prostory leží. Dané rodiny bývalá útočiště vojáků bedlivě střeží před zvědavýma očima zlodějů i případných vandalů. Hlavně díky nim tak má člověk z fotografií pocit, jako by je obyvatelé opustili teprve včera. Sochařské výtvory, jež museli autoři tvořit dlouhé hodiny jen se základním vybavením, jsou stejně působivé jako kdysi. A vzkazy řadových vojáků na zdech jsou stále stejně aktuální.

„Bezpečí v podzemí dovolilo vojákům, aby se znovu cítili jako lidé. A tak zde vytvořili i humánní svět. Když nahoře probíhala apokalypsa a stroje, jejichž sílu nešlo ani pochopit, ničily vše živé, dole v podzemí mohli vojáci vyjádřit své naděje, svůj strach i modlitby a otisknout je do kamene. Psali svá jména, adresy i vzkazy blízkým a milovaným, aniž by tušili, zda si je jednou někdo přečte. A my si je nyní přečíst můžeme,“ uvádí na svém webu Jeff Gusky.

Američan pořídil v zákopech Dohody i ústředních mocností tisíce fotografií. Výběr těch nejpůsobivějších si nyní můžete prohlédnout v naší galerii.