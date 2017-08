Neuvěřitelný příběh 106 let starého dortíku. Na Antarktidě byl objeven koláč polárníka Roberta Scotta

Web britské BBC dnes vydal zprávu, v níž popsal takřka neuvěřitelný objev týmu konzervátorů, kteří se zabývají hledáním a konzervací sněhem a ledem zapomenutých předmětů na Antarktidě. Povedlo se jim totiž objevit koláč, který je starý 106 let a který zřejmě patřil Robertu Falconu Scottovi, slavnému „druhému“ objeviteli severního pólu.

Koláč je podle všeho dobře zakonzervovaný a údajně by jej bylo možné dokonce i sníst. Oblíbená britská pochoutka značky Huntley and Palmers se zachovala v neporušené krabičce, kterou objevili britští konzervátoři v chatě na jedné z antarktických základen. Podle konzervátorů koláč voní, a to příjemnou, jedlou vůní.

Koláč se skrýval v jednom z antarktických obydlí, v chatě, kterou v roce 1899 vybudoval norský výzkumník Carsten Borchgevink. Scott tuto chatu využil jako svou základnu během expedice Terra Nova, jež podnikl v letech 1910 – 1912.

Během této výpravy, na níž Scottův tým dopravila stejnojmenná loď, se Scott se svým týmem snažil fotografovat zvířata a pozorovat jejich chování. Výprava si v extrémních podmínkách vybudovala dokonce vlastní temnou komoru. Scott měl na Antarktidě také filmovou kameru.

Robert Scott proslul především svou výpravou k jižnímu pólu, kterého skutečně 17. ledna roku 1912 dosáhl. Bohužel jej však předběhl slavný norský polárník Roald Amundsen, který nejjižnějšího bodu naší planety dosáhl o měsíc dříve. Scottova výprava skončila nezdarem – on a jeho kolegové zahynuli na cestě zpět a jejich zmrzlá těla byla nalezena ve stanu až o půl roku později.