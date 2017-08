Válka Roseových na japonský způsob: Žena zničila bývalému manželovi housle za 23 milionů

Čtyřiatřicetiletá žena, která se právě rozvádí se svým manželem, byla nyní obviněna z vloupání a poškození cizí věci. Její bývalý partner a již brzy bývalý manžel totiž vlastnil velmi unikátní sbírku houslí, které nejen láskyplně opečovával, ale především na ně i výtečně hrál. Kolekce těchto houslí, které měl muž u sebe doma, měla hodnotu přes 950 tisíc dolarů, tedy v přepočtu 22 715 000 korun. Houslí bylo celkem 54 kusů.

Žena je původem z Číny, její expartner je Japonec. V Japonsku spolu také bydleli. Po neshodách v manželství se ale muž odstěhoval. Do jeho nového obydlí se jeho bývalá partnerka vloupala a housle mu zničila. Kromě houslí také zničila sedmdesát kusů smyčců, které manžel vlastnil. Muž navíc housle i vyráběl a tím se také kromě hraní živil. Je mu 62 let, jeho expartnerce je tedy o 28 let méně. Ženu již japonská policie vzala do vazby pro důvodné podezření ze spáchání několika trestných činů.