První mediální lež: Rozhlasovému přímému přenosu z přistání mimozemšťanů uvěřily miliony lidí

Kritické myšlení, to je základní dovednost, která odlišuje dnešní čtenáře, diváky, potažmo posluchače od těch před devětasedmdesáti lety. Tehdy totiž vznikl tzv. první mediální hoax. Lidé uvěřili, že přistáli mimozemšťané. Jak je to možné? Média jim do té doby nikdy nelhala a přinášela jen seriózní informace, kterým se dalo věřit. Pojďme ale na začátek celého příběhu.

Psal se rok 1938, rádio si získávalo stále větší oblibu, z čehož byli značně nervózní vydavatelé novin. Rádio bylo v rodině umístěno zpravidla v centru obývacího pokoje a sesedala si k němu celá rodina v podstatě tak, jako to známe z našeho dětství, kdy rádio nahradila televize.

Třiadvacetiletý Orson Welles, mladý režisér, dostal v roce 1938 nabídku od stanice CBS, aby pro ni zrežíroval několik rozhlasových her. Zpravidla se jednalo o převedení známých a oblíbených klasických knih do rozhlasové podoby. Poté, co bylo několik jeho rozhlasových her uvedeno a nesetkaly se s příliš velkým ohlasem, se Orson Welles odhodlal k neobvyklému kroku. Na halloweenský večer se rozhodl zařadit hru Válka světů podle stejnojmenného vědeckofantastického románu Herberta George Wellse z roku 1898, jenž popisuje invazi mimozemšťanů z Marsu do Anglie.

Autor scénáře Howard Koch převedl Wellsovu knihu do podoby rozhlasové hry během týdne za honorář 75 dolarů. V zájmu realismu zasadil příběh do tehdejší současnosti; místo děje vybral tak, že naslepo zabodl tužku do svého autoatlasu.

Hra simulovala běžné rozhlasové vysílání. Na začátku bylo uvedeno:

„Dámy a pánové, mám pro vás důležité oznámení. Ať se to zdá jakkoliv neuvěřitelné, vědecké důkazy i naše vlastní pozorování nevyhnutelně vedou k domněnce, že ony podivné bytosti, které dnešního večera přistály v zemědělské oblasti Nového Jersey, jsou předvojem invazní armády z planety Mars!“

Vysílání mnoho lidí rozrušilo. Lidé zprávě uvěřili. Novinové články z té doby však nejsou příliš objektivní, jak jsem již psala na začátku, noviny a rádio spolu vedly v té době velký konkurenční boj. A v tomto případě udělali v rozhlasovém vysílání podle vydavatelů novin chybu, zbytečně šířili paniku a chaos. A noviny se toho rozhodly pořádně využít.

Články o tom, jak miliony lidí prchaly z města a páchaly hromadné sebevraždy, vycházely následujících několik dní, kdy celá kauza rezonovala USA. Panika byla do velké míry mediálním konstruktem. Že se však jednalo o první a zároveň jednu z nejpovedenějších mediálních mystifikací, Orsonu Wellesovi už nikdo nevezme. Po skandálu s Válkou světů uzavřela s Wellesem kontrakt filmová společnost RKO Pictures. V její produkci režíroval Welles film Občan Kane, k němuž napsal spolu s Hermanem J. Mankiewiczem scénář a také hrál titulní roli. Tímto počinem se navždy zařadil mezi klasiky světové kinematografie.