Příběh nejbohatší ženy světa: Vybudovala L'Oréal, nyní žije v ústraní a dcera ji nechala zbavit svéprávnosti

Liliane Bettencourt je dcerou Eugena Schuellera, chemika, který vymyslel barvu na vlasy takovou, jak ji známe dnes. Svůj výrobek pojmenoval Auréale a poprvé se s ním pokusil prosadit v roce 1909. Ostatně z názvu Auréale se během let stalo slovo L'Oréal. Než stihl zaznamenat větší úspěchy, byl Schueller povolán do války. Po návratu však pokračoval ve vylepšování drogistických výrobků, přišel tak s novými druhy šampónu nebo s první řadou opalovacích krémů.

Jediná dcera Eugena Schuellera Liliane se narodila v roce 1922. S otcem měla velice blízký vztah, jelikož její matka zemřela, když bylo Liliane pouhých pět let. Liliane Bettencourt začala pracovat v otcově společnosti jako učnice, když jí bylo 15 let. Prošla si od lepení etiket po míchání kosmetiky. V roce 1957, po smrti otce, společnost zdědila.

V té době již byla sedm let vdaná za francouzského politika Andrého Bettencourta, který sloužil jako ministr vlády ve francouzských vládách šedesátých a sedmdesátých let. Bettencourt byl v mládí údajně příznivcem la Cagoule, násilné francouzské fašistické skupiny, kterou měl Lilianin otec nějakou chvíli financovat, což se jako jeden ze skandálů s rodinou táhlo několik desetiletí.

Liliane Bettencourt se do čela společnosti postavila se svérázností a rozhodností jí vlastní a vybudovala z ní celosvětového giganta. Přikoupila značky, jako je Lancome, Garnier, Biotherm a další, a vytvořila největší světovou kosmetickou firmu.

S jedinou dcerou Françoise neměla Liliane v posledním desetiletí příliš vřelý vztah, což potvrzuje řada soudních sporů, které mezi sebou obě ženy vedly. K tomu nejznámějšímu, jenž obletěl doslova celý svět, kdy dcera matku zbavila svéprávnosti, došlo sice teprve před několika lety, hlavní aktér se ale v životě Liliane objevil již v roce 1987.

Fotograf François-Marie Banier, výmluvný, charismatický, intelektuální francouzský homosexuál měl Liliane, již tehdy jednu z nejbohatších žen světa, vyfotografovat. Natolik ji však okouzlil, že se z něj postupně stal její přítel. Není tím myšlen žádný sexuální vztah, nezapomínejme, že do roku 2007 stále žil André Bettencourt, Lilianin manžel, s kterým setrvala do jeho posledních dní. Banier se stal přítelem, se kterým si mohla Lilian povídat a ráda s ním trávila volný čas. Čím více se jí však dostával pod kůži, tím více „stál peněz“. Banier vylákal ze staré paní majetek ve výši 1,3 miliardy eur (33,8 miliardy korun), ostrov na Seychelách nebo obrazy od Picassa. Peníze na běžnou spotřebu, které si Banier bral tak, jak se mu zlíbilo, není možné vyčíslit.

V roce 2007, měsíc po smrti Andrého Bettencourta, kdy jeho podíl zdědila dcera Andrého a Lilian Françoise Bettencourt Meyers společně se svými dvěma syny, si rodina řekla, že je čas se Baniera zbavit.

Ošetřovatelky a lidé z bezprostředního okolí staré paní Bettencourtové totiž přicházely s velmi znepokojivými informacemi o tom, že se Bainer snaží ji přesvědčit, aby ho adoptovala a získala tak „syna, kterého nikdy neměla“. Françoise Bettencourt-Meyers se tak obklopena právníky vydala k soudu, po kterém chtěla, aby její matku zbavil svéprávnosti.

Nešla tam poprvé. První žalobu na Bainera podala již v roce 1997 s tím, že matku jen využívá. Během dalších deseti let musela přihlížet rozkrádání rodinného majetku. Až do roku 2007, kdy se rozhodla předstoupit před soud znovu, tentokrát s množstvím neprůstřelných důkazů.

Pomohly jí zvukové nahrávky, které pořídil komorník Pascal Bonnefoy. Diktafon uložil do pracovny, kde se Liliane setkávala s právníky a důvěrníky. Zděšen tím, co na některých nahrávkách slyšel, předal všech 41 hodin záznamu Françoise. Ta je použila jako důkazní materiál.



„Když jsem je slyšel, byl jsem zděšený. Vykonal jsem svoji povinnost k rodině,“ uvedl komorník k nahrávkám do časopisu Le Point. Na jedné nahrávce se Liliane v rozhovoru s finančním poradcem diví, že Bainerovi chtěla koupit ostrov na Seychelách. „Je stále příliš náročný, pořád dej mi tohle, dej mi tamto. Je inteligentní a mám ho ráda, ale zabíjí mne.“ A Bainer nebyl jediný, kdo využil situace a rozhodl se vylákat ze stárnoucí magnátky nějaký ten dárek. Právník Liliane Bettencourt následně obvinil komorníka ze špionáže ve prospěch dcery.

Přestože se Liliane Bettencourt vždy hájila tím, že je v naprostém duševním pořádku a se svými penězi si může dělat, co chce, dokonce je může podle svých slov všechny rozdat a nikomu do toho nic není, zbavil ji soud v roce 2011 svéprávnosti.

Francouzská média spekulovala již několik let před soudním sporem, že Liliane Bettencourt trpí demencí a Alzheimerovou chorobou. Ta se však odmítala podrobit lékařským vyšetřením s tím, že je svobodný člověk a může si dělat a žít, jak uzná za vhodné. Soud ji přesto zbavil svéprávnosti a rozhodl, že se o ni má starat jako poručník vnuk Jean-Victor Meyers. Správa majetku byla svěřena nejen Jeanu-Victorovi, ale i dceři Françoise a vnuku Nicolasovi.

Ihned nato rodina začala vést několik dalších sporů, jež společně vešly ve známost jako „Affaire Bettencourt“. V roce 2015 padl rozsudek, v rámci kterého bylo obviněno několik lidí ze zneužívání mentálního stavu dědičky, snahy o vyvedení stovek milionů eur z jejího majetku i z neprůhledného politického financování. Soud uznal vinnými osm lidí, některé poslal do vězení, jiným rozdal pokuty. Odvolací jednání o rok později některé tresty zmírnilo.