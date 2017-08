Stahujete ilegálně Hru o trůny? Můžete mít problém. HBO si chce posvítit na piráty

První stažení a následné šíření prvního dílu sedmé řady seriálu, který měl svou světovou premiéru přesně před týdnem, začalo jen několik minut po začátku oficiální premiéry. Rychlost stahování a následného šíření nelegálních kopií překvapila i samotné producenty. Proto se HBO rozhodla k ráznějšímu řešení a najala si specializovanou firmu IP Echelon, která rozesílá domnělým „pirátům“ výstražné e-maily či dopisy, v nichž je upozorňuje na nelegálnost jejich jednání.

Totožnost těch, kdo ilegálně stahovali, zjišťovali IT specialisté primárně skrze unikátní IP adresy jednotlivých počítačů, které není nikterak složité získat. Dopisy však mají zajistit především to, aby lidé od nelegálních sdílení a šíření upustili. Začátek e-mailu, který dostali zřejmě desítky lidí, zní: „Máme informaci, která nás vede k přesvědčení, že IP adresa XY byla užita ke stažení a sdílení Hry o trůn, a to bez řádného povolení.“ Dále následuje výzva k upuštění od protiprávního jednání.

HBO má k seriálu výlučná práva, a tak každé stažení a šíření porušuje její unikátní autorskou licenci. Ilegální stahování je také, jak upozorňuje HBO, risk pro všechny počítače.

HBO ale zatím neučinila žádné právní kroky k tomu, aby nezákonné „stahovače“ Hry o trůny potrestala. Dopisy měly zatím sloužit pouze jako výzva, která měla na ilegální jednání upozornit. V dopise je totiž také návod, jak se na seriál podívat za legálních podmínek. To je ale často problém, protože například v zemích Commonwealthu se během premiéry stávalo, že sledovanost byla tak vysoká, že se přenos zpomaloval a zasekával. I to, píše Daily Telegraph, mohlo vést k diváky k ilegálnímu řešení.

HBO pomocí výzev obeslala také některé internetové stránky, které poskytují stahování torrentů, případně ilegální streamy seriálu. Některé stránky již od sdílení upustily, jiné, především ty menší, v tom ale pokračují. Přestože se HBO jen těžko povede podchytit veškerý ilegální internetový obsah, který se vztahuje ke jejich výhradní licenci, Daily Telegraph uvádí, že se jim povedlo odstranit alespoň část ilegálního obsahu.