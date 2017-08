Moko kauae: Rituální tetování na bradě maorských žen ukazuje jejich skutečnou osobnost

Po kolonizaci Nového Zélandu v 19. století se začal tento posvátný rituál postupně vytrácet a v 70. letech 20. století už mělo moko kauae jen několik starých žen. Tetování na obličeji bylo totiž v té době všeobecně spojováno se zločineckými gangy. Nyní se ale opět vrací na výsluní. A to i díky političce Nanaie Mahutě, která jako první žena v historii zasedala s moko kauae v novozélandského parlamentu.

„Mám za sebou v životě několik milníků a přišlo mi správné si je připomínat pozitivním způsobem, který vyzdvihne mou identitu. Kdo jsem, odkud pocházím a jaký přínos mohu nabídnout. Když jsem si ho nechala udělat, cítila jsem se neuvěřitelně klidná. Přišlo mi, jako kdyby tam vlastně vždycky bylo,“ okomentovala své moko kauae Nanaia Mahuta pro Broadly.

V minulosti znamenalo tetování na bradě maorských žen i jakýsi přerod mezi dětstvím a dospělostí. A jako důležitý okamžik v životě je moko kauae vnímáno i dnes. Jude Hoani přemýšlela o jeho pořízení 20 let a poté, co její bratr zemřel na selhání ledvin, nastal ten správný čas. Navzdory tomu, že manžel byl proti.

„Řekl mi, že nechce, abych si to nechala udělat, a já mu řekla, že mu do toho nic není,“ uvedla rázně Jude. Svého rozhodnutí navíc rozhodně nelituje. „Hodně lidí z města, kteří na mě nikdy nepromluvili, se se mnou najednou začali bavit. Najednou mě vidí, dívají se na mě, na můj obličej a prohlíží si mé oči.“

„Víte, nemůžete se toho jen tak zbavit, jako když máte tetování a zakryjete ho třeba tričkem. Je to tam navždycky. Je to závazek vůči vám a vaší identitě. Říká to, že jsem si jistá tím, kým jsem, a tohle je zkrátka to, čím jsem,“ vysvětlila pro Broadly svůj pohled na moko kauae jeho další nositelka Benita Tahuri.

Jak takové rituální tetování vlastně vypadá, si můžete prohlédnout v naší galerii.