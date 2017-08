Nečekaný svědek zločinu. Papoušek zopakoval poslední slova zavražděného a usvědčil tak vražedkyni

Věhlasná spisovatelka, stvořitelka Agatha Christie by mohla přepsat svůj detektivní příběh nazvaný Němý svědek, kde belgického detektiva Hercule Poirota přivede na způsob spáchání vraždy foxteriér. V americkém státě Michigan se totiž odehrál případ, kde se svědkem vraždy stalo také zvíře – jenže ne němé. Vraždu viděl a slyšel papoušek, který pak stále opakoval slova zavražděného.

Z vraždy prvního stupně byla obviněna Glenna Duramová, která svého manžela Martina Durama střelila pětkrát střelnou zbraní a poté se sama pokusila (neúspěšně) o sebevraždu. Tragédie se odehrála před dvěma lety a verdikt soud nad ženou vynese příští měsíc. Hrozí jí doživotní vězení.

Důležitou roli v případu hraje domácí mazlíček Martina Durama, papoušek. Papouška sice nevyužili u soudu jako svědka a ani jeho stále se opakující výpověď nebyla brána v potaz přímo, i tak ale případ vzbudil velkou pozornost, protože má vskutku pozoruhodný průběh. To, co papoušek začal po zločinu opakovat, totiž u soudu uvedla svědkyně, jíž papoušek po zavraždění svého původního majitele patří.

Svědkyně, která nyní papouška chová, je bývalá manželka zavražděného Christina Kellerová. Ta u soudu řekla, že zvíře opakuje slova, která pravděpodobně řekl zavražděný Martin Duram těsně před smrtí – „Don't shoot!“ neboli česky „Nestřílej!“ křičí papoušek hlasem oběti již dva roky. Nová papouškova majitelka uvedla, že zvíře mužův hlas napodobovalo běžně, a není proto důvod pochybovat, že jsou to opravdu poslední slova oběti. „Osobně si myslím, že u toho musel být a že to také je důvod, proč ta slova stále opakuje,“ uvedla Christiana Kellerová ve své výpovědi, kterou dnes citovala britská BBC. Výpovědi bývalé manželky svědčí i výpověď matky zavražděného Lilian Duramové, která uvedla, že papoušek „opakoval vždycky všechno, co okolo sebe slyšel“.

Státní zástupce Michiganu podle BBC uvažoval o tom, že zvíře u soudu skutečně použije a poslechne si jeho „výpověď“. Tuto variantu však nakonec opustil a výslech ptačího svědka se nakonec nekonal. I tak však případ budí velké emoce, protože ukazuje, že i svědci, které jsme od pradávna považovali za „němé“, mohou mít u takových případů, jako je zločin vraždy, svou důležitost a váhu – byť nepřímo. Ženu totiž z vraždy usvědčilo mnoho dalších přímých důkazů.