Bizarní historie plastických operací prsou: Tu úplně první provedl Čech | Reflex.cz

Bylo by logické se domnívat, že před vynalezením silikonu, se úpravy ňader nedělaly jednoduše už kvůli tomu, že pro ně chyběl vhodný materiál. Tak tomu ale není. Plastická úprava prsou má překvapivě dlouhou historii a pro zvětšení se používalo takřka vše, co bylo po ruce. A podle toho to bohužel také často dopadlo.