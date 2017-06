Tina Michalsky: Jsem zvyklá žít na letištích. Pracuju tam, jím i nakupuju oblečení | Reflex.cz

Tina Michalsky je ztělesněním úspěšné ženy své doby, kancelář má sbalenou v kabelce, nakupuje na letištích a to, na čem jí záleží, jsou lidé. Bydliště střídá bez větších emocí podle potřeby. Její nové dobrodružství se jmenuje Mnichov.

Všechno se dá zvládnout, když je člověk organizovaný,“ říká o svém nabitém pracovním programu Tina Michalsky (37). S touto elegantní vysokou Slovenkou, která je zodpovědná za spotřebitelský segment firmy Microsoft ve dvou evropských zemích, a má tak na starosti obchod i marketing této firmy, se scházíme v prosklených prostorách pražské centrály. Svůj kalendář má prý Tina naplánovaný až na rok dopředu a organizace času je pro ni klíčová stejně jako mobilní kancelář sestávající z jejího telefonu a počítače, které nosí všude s sebou.

„Často pendluji mezi Mnichovem, Prahou a Bratislavou, takže jsem si zvykla pracovat odkudkoli, nejčastěji z kaváren nebo z letišť, kde zároveň nakupuji oblečení, když mám čas mezi přestupy. Oblíbila jsem si značky jako Hugo Boss, René Lezard a pak třeba Pietro Filipi, kde šijí skvělé siluety na vysoké lidi, jako jsem já. Hodně šatů mám také od módních značek Salvatore Ferragamo a Max Mara. Nedávno jsem v Praze objevila krejčovský salon Delor, kde šijí na míru, tam si nechávám šít šaty a saka,“ popisuje svůj život Tina.

Technologie naplno využívá i se svým manželem. „Když něco plánujeme, tak to plánujeme přes cloudová úložiště,“ směje se Tina, kterou jsme zastihli den před stěhováním do nového zrekonstruovaného bytu v Mnichově, kam se po třech letech strávených v Praze vrací. „Mnichov je stejně jako Praha velmi internacionální město, zároveň jsou v jeho blízkosti Alpy, takže v zimě pravidelně lyžuji a v létě chodím na túry. Po městě se dá jezdit na kole, jsou tam příjemné rovinky, doporučuji dojet do centra a zastavit se v italské restauraci Brenner Grill, kde dělají výborné těstoviny. V Mnichově je také skvělá opera a nespočet muzeí a pinakoték s klasickým uměním.“ Tina přiznává, že jsou s manželem oba velmi flexibilní, a tak ji představa, že se po nějaké době opět bude stěhovat na nové, možná ještě nepoznané místo, vlastně láká. „Nelpím na konkrétních místech, ale na konkrétních lidech, na své rodině.“

O víkendech zásadně (téměř) nepracuje a může se tak věnovat své velké vášni, malování obrazů. „Dokážu se u toho úplně uvolnit a nemyslet na práci.“ Ke své umělecké tvorbě si Tina pouští italské velikány vážné hudby jako Pucciniho nebo Verdiho. „Když jsem byla malá, chtěla jsem být operní zpěvačkou, ale tak nějak postrádám talent, takže jsem to časem vzdala,“ říká se smíchem a dodává, že když netráví víkend v jednom ze svých domovů, tedy v Praze, Bratislavě nebo Mnichově, cestuje po evropských metropolích. „Miluju Paříž, Londýn, Milán a Florencii pro její nádhernou architekturu a skvělé restaurace.“

Nejlepší roky života

Na otázku, jak se udržet ve své profesi na vysoké pozici, Tina odpovídá bez dlouhého rozmýšlení. „Musíte věřit sama v sebe, pracovat s dobrými lidmi a pomáhat jim, protože ta pomoc se vám vrátí. Zároveň je důležité mít ambice a jasné cíle, které sdílíte se svým týmem, a dělat pro jejich dosažení maximum. Jako lídr se snažím vždy generovat pozitivní energii, protože když lidi kolem sebe nadchnete a inspirujete, budou chtít ve vašem týmu pracovat. A o to vám přece jde.“ Loučíme se a Tina se chystá na procházku Prahou. „Jsem tu poslední víkend, takže mám v plánu projít historické centrum a navštívit jednu ze svých oblíbených restaurací – La Finestra, Aromi, SaSaZu, nebo George Prime Steak, do nichž mám už pomalu permanentku. Bude mi to chybět. Poslední tři roky strávené v Praze byly nejlepší roky mého života.“

Srdcovky

Panenka je takový můj talisman. Dostala jsem ji od svého kolegy, jehož žena je umělkyně a tyhle panenky ručně vyrábí. Přináší mi štěstí.

Téměř každý týden někam cestuji a často mi jednoduše svítí do očí. Sluneční brýle mám zároveň ráda i jako módní doplněk, takže je mám pokaždé v kabelce. Tyhle jsou od mé oblíbené značky Hugo Boss.

Stíny na oči – opět od mé oblíbené značky, Chanel – vydrží na víčkách klidně i celý den.

Náušnice Chanel zbožňuji. Krásně doladí i ten nejobyčejnější outfit.

Hodně cestuji a pracuji z letiště, z letadla, z kavárny – odkudkoli. Počítač a mobil jsou pro mě zásadní.

Parfém Chanel Chance je pro mě taková typická vůně. Používám ho už více než deset let. Vždy mi udělá dobrou náladu.

Text vyšel v aktuálním čísle časopisu Zen.